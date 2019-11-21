В Житомире задержали россиянина – члена "Исламского государства": его разыскивал Интерпол

Оперативники Управления уголовного розыска и бойцы КОРДа Житомирщины задержали 30-летнего гражданина Российской Федерации, причастного к террористической деятельности. Мужчина находился в международном розыске за совершение убийства.

Задержанный является членом террористической радикальной организации "Исламское государство" и даже руководителем одной из ее групп.

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Родился мужчина в Луганской области Украины. Долгое время жил в России. На территории нашего государства скрывался во избежание ответственности за совершение убийства.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного.



Силовики задержали члена террористической организации "Исламское государство" / фото Нацполиции

Отметим, что 15 ноября в Киевской области удалось задержать одного из мировых лидеров "Исламского государства". Успешную спецоперацию провели Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел Грузии и Центральное разведывательное управление США.

Речь идет о гражданине Грузии по кличке Аль Бара Шишани.

Что известно о задержанном в Украине лидере ИГИЛ?

► С 2012 года Аль Бара Шишани был так называемым "амиром джамаата Ахадун Ахат" (руководителем военного округа) в сирийской провинции Латакия.

► В 2013 году он занял одну из высших должностей в террористическом "Исламском государстве" – стал заместителем военного амира Абу Умар аш-Шишани.

► В 2016 году амира ликвидировали, тогда и сам Аль Бара Шишани бежал в Турцию. А там продолжил исполнять свои функции в организации.

► В 2018 году летом террорист незаконно пересек украинскую границу по поддельному паспорту.

В Украине Аль Бара Шишани, говорят в СБУ, продолжал координировать деятельность амниятов (ячеек) "Исламского государства".

Что такое "Исламское государство"?

В апреле 2013 года несколько радикальных исламских организаций объединились в одно образование – "Исламское государство Ирака и Леванта".



Это непризнанное мусульманское террористическое государство контролировало территорию с населением более 10 миллионов человек в районе Сирии, Ирака и Ливана. Его целью являлось (и является до сих пор) расширение влияния на весь земной шар несмотря на какие-либо жертвы.



В июня 2014 года организация сменила название на "Исламское государство" (но большинство СМИ по привычке называет его ИГИЛ).



По состоянию на 2019 годот него остались разрозненные ячейки, которые действуют партизанскими методами.