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      В Житомире задержали россиянина – члена "Исламского государства": его разыскивал Интерпол

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      Полицейские провели спецоперацию в Житомире / npu.gov.ua

      Оперативники Управления уголовного розыска и бойцы КОРДа Житомирщины задержали 30-летнего гражданина Российской Федерации, причастного к террористической деятельности. Мужчина находился в международном розыске за совершение убийства.

      Задержанный является членом террористической радикальной организации "Исламское государство" и даже руководителем одной из ее групп.

      К теме: СБУ задержала одного из мировых лидеров "Исламского государства"

      Родился мужчина в Луганской области Украины. Долгое время жил в России. На территории нашего государства скрывался во избежание ответственности за совершение убийства.

      Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного.


      Силовики задержали члена террористической организации "Исламское государство" / фото Нацполиции

      Отметим, что 15 ноября в Киевской области удалось задержать одного из мировых лидеров "Исламского государства". Успешную спецоперацию провели Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел Грузии и Центральное разведывательное управление США.

      Речь идет о гражданине Грузии по кличке Аль Бара Шишани.

      Что известно о задержанном в Украине лидере ИГИЛ?

      ► С 2012 года Аль Бара Шишани был так называемым "амиром джамаата Ахадун Ахат" (руководителем военного округа) в сирийской провинции Латакия.

      ► В 2013 году он занял одну из высших должностей в террористическом "Исламском государстве" – стал заместителем военного амира Абу Умар аш-Шишани.

      ► В 2016 году амира ликвидировали, тогда и сам Аль Бара Шишани бежал в Турцию. А там продолжил исполнять свои функции в организации.

      ► В 2018 году летом террорист незаконно пересек украинскую границу по поддельному паспорту.

      В Украине Аль Бара Шишани, говорят в СБУ, продолжал координировать деятельность амниятов (ячеек) "Исламского государства".

      Что такое "Исламское государство"?
      В апреле 2013 года несколько радикальных исламских организаций объединились в одно образование – "Исламское государство Ирака и Леванта".

      Это непризнанное мусульманское террористическое государство контролировало территорию с населением более 10 миллионов человек в районе Сирии, Ирака и Ливана. Его целью являлось (и является до сих пор) расширение влияния на весь земной шар несмотря на какие-либо жертвы.

      В июня 2014 года организация сменила название на "Исламское государство" (но большинство СМИ по привычке называет его ИГИЛ).

      По состоянию на 2019 годот него остались разрозненные ячейки, которые действуют партизанскими методами.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости России Интерпол Терроризм Полиция Новости Житомира Исламское государство
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