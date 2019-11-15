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      СБУ задержала одного из мировых лидеров "Исламского государства"

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      Аль Бара Шишани-один из лидеров " Исламского государства" / CNN

      На территории Украины (на Киевщине) удалось задержать одного из мировых лидеров бывшей ИГИЛ, теперь – "Исламского государства". Успешную специальную операцию совместно совершили Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел Грузии и Центральное разведывательное управление США.

      Говорится о гражданине Грузии по прозвищу Аль Бара Шишани, сообщила прессслужба СБУ 15 ноября.

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      Что известно о задержанном в Украине лидера ИГ?

      ► С 2012 года Аль Бара Шишани был так называемым "Амиром джамаату Ахадун Ахат" (руководителем военного округа) в сирийской провинции Латакия.

      ► В 2013 году он занял одну из высших должностей в террористическом "Исламском государстве" – стал заместителем военного амира Абу Умар аш-Шишани.

      ► В 2016 году Амира ликвидировали, тогда и сам Аль Бара Шишани бежал в Турцию. А там продолжил выполнять свои функции в организации.

      ► В 2018 году летом террорист незаконно пересек украинскую границу по поддельному паспорту.

      В Украине Аль Бара Шишани, говорят в СБУ, продолжал координировать деятельность амниятов (ячеек) "Исламского государства".

      Задержанный жил на Киевщине в частном доме, пряча истинную личность. Однако правоохранители установили, кто он есть на самом деле. Поэтому сейчас Аль Бара Шишани - под экстрадиционным арестом.

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      Что такое "Исламское государство"?
      В апреле 2013 года несколько радикальных исламских организаций объединились в одно образование – "Исламское государство Ирака и Леванта".

      Эта непризнанное мусульманское террористическое государство контролировало территорию с населением более 10 миллионов человек в районе Сирии, Ирака и Ливана. Они имели (и имеют до сих пор) целью расширение влияния на весь земной шар, несмотря на любые жертвы.

      В июне 2014 года организация сменила название на "Исламское государство" (и большинство СМИ по привычке называет ее ИГИЛ).

      По состоянию на 2019 год от нее остались разрозненные очаги, которые действуют партизанскими методами.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Война в Сирии Криминальные новости Исламское государство СБУ
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