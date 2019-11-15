СБУ затримала одного зі світових лідерів "Ісламської держави"

На території України (на Київщині) вдалося затримати одного зі світових лідерів колишньої ІДІЛ, тепер – "Ісламської держави". Успішну спеціальну операцію спільно здійснили Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ Грузії та Центральне розвідувальне управління США.

Мовиться про громадянина Грузії на прізвисько Аль Бара Шишані, повідомила пресслужба СБУ 15 листопада.

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Що відомо про затриманого в Україні лідера ІД?

► Із 2012 року Аль Бара Шишані був так званиим "аміром джамаату Ахадун Ахат" (керівником військового округу) у сирійській провінції Латакія.

► У 2013 році він обійняв одну із вищих посад у терористичній "Ісламській державі" – став заступником військового аміра Абу Умар аш-Шишані.

► У 2016 році аміра ліквідували, тоді й сам Аль Бара Шишані втік до Туреччини. А там продовжив виконувати свої функції в організації.

► У 2018 році влітку терорист незаконно перетнув український кордон за підробленим паспортом.

В Україні Аль Бара Шишані, кажуть в СБУ, продовжував координувати діяльність амніятів (осередків) "Ісламської держави".

Затриманий мешкав на Київщині у приватному будинку, ховаючи справжню особистість. Однак правоохоронці встановили, хто він є насправді. Тож зараз Аль Бара Шишані – під екстрадиційним арештом.

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Що таке "Ісламська держава"?У квітні 2013 року кілька радикальних ісламських організацій об'єдналися в одне утворення – "Ісламська держава Іраку та Леванту".



Ця невизнана мусульманська терористична держава контролювала територію з населенням у понад 10 мільйонів людей в районі Сирії, Іраку та Лівану. Вони мала (і має досі) на меті розширення впливу на всю земну кулю попри будь-які жертви.



У червні 2014 року організація змінила назву на "Ісламська держава" (та більшість ЗМІ за звичкою називає її ІДІЛ).



Станом на 2019 рік від неї залишилися розрізнені осередки, які діють партизанськими методами.