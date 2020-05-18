Украина экстрадировала одного из ключевых главарей "ИГИЛ"
Служба безопасности Украины экстрадировала в Грузию члена террористической организации "Исламское государство". Его еще в ноябре 2019 года задержали в Житомире.
Об экстрадиции опасного террориста сообщает Служба безопасности Украины.
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Гражданин Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани" до задержания в Украине находился в международном розыске Интерпола.
В Украине он находился еще с 2018 года по поддельному паспорту. При задержании украинская полиция сообщала о нем как о гражданине России.
В террористической организации "Исламское государство" он был одним из ключевых главарей. Он был одним из руководителей групп "ИГИЛа".
Задержание Аль Бара Шишани в ноябре 2019 года / Фото полиции
Что известно о задержанном в Украине лидера ИГИЛ
- С 2012 года Аль Бара Шишани был так называемым "Амиром джамаату Ахадун Ахат" (руководителем военного округа) в сирийской провинции Латакия.
- В 2013 году он занял одну из высших должностей в террористической организации "Исламское государство" – стал заместителем военного амира Абу Умар аш-Шишани.
- В 2016 году амира ликвидировали, тогда и сам Аль Бара Шишани бежал в Турцию. А там продолжил выполнять свои функции в организации.
- В 2018 году летом террорист незаконно пересек украинскую границу по поддельному паспорту.
- В Украине Аль Бара Шишани, говорят в СБУ, продолжал координировать деятельность амниятов (ячеек) "Исламского государства".