Украина экстрадировала одного из ключевых главарей "ИГИЛ"

Служба безопасности Украины экстрадировала в Грузию члена террористической организации "Исламское государство". Его еще в ноябре 2019 года задержали в Житомире.

Об экстрадиции опасного террориста сообщает Служба безопасности Украины.

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Гражданин Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани" до задержания в Украине находился в международном розыске Интерпола.

В Украине он находился еще с 2018 года по поддельному паспорту. При задержании украинская полиция сообщала о нем как о гражданине России.

В террористической организации "Исламское государство" он был одним из ключевых главарей. Он был одним из руководителей групп "ИГИЛа".



Задержание Аль Бара Шишани в ноябре 2019 года / Фото полиции

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