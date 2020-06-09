"Исламское государство" не исчезло полностью даже после потери лидера и территории. Более того, террористическая организация понемногу возвращается.

Весной 2020 года, пользуясь общей занятостью коронавирусом, террористическая организация "Исламское Государство" снова понемногу заявляет о себе громкими атаками, пока только на Ближнем Востоке. Потеряв территорию – самопровозглашенный Халифат – и своего лидера и идеолога Абу Бакра Аль-Багдади они были вынуждены отступить вглубь пустыни. Но ИГ не были уничтожены полностью и могут ударить, когда мир не будет обращать на них внимания. 24 канал разобрался, как и почему это происходит.

Побеждены, но не уничтожены: как возвращаются джихадисты



"Исламское государство" все еще существует, не исчезло / Фото Stand for Christians

Боевики, конечно, не могли противостоять воздушным атакам коалиции, а также наземным операциям со стороны курдов и армии Ирака при поддержки США. Было понятно, что их прото-государство не устоит. Это уже потом, чтобы угодить Турции в операции против курдов, президент Трамп предаст своих ситуативных союзников и будет постоянно повторять, что "Исламское государство" уничтожили, что идет в разрез с информацией разведки и армии.

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Когда-то "Исламское государство" вышло из рядов местной "Аль-Каиды", которая боролась с вторжением США в Ирак. После падения режима Саддама западная коалиция распустила армию страны. Многие из солдат не имели куда пойти или, как один из будущих лидеров ИД Абу Мусаб Аль-Заркави, – попали в тюрьму. Именно там, а также в лагерях американцев, рождалась идея Халифата. После потери территорий исламисты ушли в подполье, в пустыню, откуда начали свои завоевания.

Оставалось контролировать почти уничтоженные населенные пункты и открытые пустынные границы. Но в 2019 году ИГ все еще имели 18 тысяч боевиков, по данным NYT (2-3 тысячи в Ираке – 24).

"Исламское государство" сейчас Эта цифра включает в себя так называемые "спящие ячейки" и ударные группы, готовые убивать и похищать. По оценкам Контртеррористического комитета Совбеза ООН "адаптируются, консолидируют силы и создают условия для возможного возрождения". Сейчас ИГ руководит Абу Ибрагим Аль-Курайши, чье реальное имя точно пока неизвестно. Пресса писала, что это якобы Амир Мохаммед Абдул Рахман аль-Маули аль-Сальби, который участвовал в геноциде народа езидов.

Что касается финансов, то есть 400 млн долларов денег, которые были спрятаны в разных странах, а также инвестиции в ловлю рыбы, выращивание каннабиса и торговлю автомашинами. На севере Ирака ИГ все еще занимается вымогательством с фермеров. Тем, кто отказывается платить, сжигают поля. Но этого все равно мало, поэтому атаки направлены в первую очередь на получение ресурсов и денег.

"Среди всех новостей о коронавирусе никто не замечает массивного кризиса в Ираке. Много людей были убиты из оружия. Печальный факт – ИГ возвращается. Это как бы возвращение "на стероидах", говорят мне друзья-политики, потому что у них больше силы, чем раньше. Ситуация действительно отчаянная, нужна серьезная молитва за восстановление порядка", – написал на своей странице викарий Эндрю Уайт, который годами служил в Багдаде.

Им не хватает боевиков, денег, поддержки местного населения в большинстве районов. Вся их грандиозная схема, чтобы привлечь больше этого всего, не удается,

– заверил генерал-лейтенант Пэт Уайт журналистов CNN.

Чиновник США, который занимается темой ИГ, рассказал о группировке после смерти Аль-Багдади: "Мы думали, что он более изолирован. Впрочем, когда мы глянули через некоторое время, то поняли – он все время руководил всей структурой. Его смерть оказала серьезное влияние на ИГ".

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Ситуация на сегодняшний день: борьба продолжается



Количество атак увеличивается, а коронавирус помогает Фото The Atlantic

После падения последнего города под своим контролем – Багуза – ИГ разошлись по всему региону, готовя длительное вооруженное восстание. Так, многие подразделения остаются без командования, дух лидеров сломлен. "Среднее звено уничтожено", говорят чиновники, а таких людей крайне трудно заменить.

Тактика ИГ в 2020 Они больше не могут производить оружие, бомбы и боеприпасы. Вынуждены воевать среди местных и прятаться среди них, что усложняет борьбу с остатками боевиков (они имеют базы в сельских районах и в пещерах – 24). Пещеры в мае были подвергнуты бомбардировке со стороны американских и британских самолетов.

Противостоят им в основном "Сирийские демократические силы" – военный альянс с курдским центром, который также объединяет тех, кто противостоит как Турции, так и режиму Башара Асада. В прошлом году, количество бойцов СДС, действующих на севере Сирии, было примерно 60 тысяч.

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А вот количество солдат в Ираке упало на 50%, говорят военные чиновники страны. Постепенно базы в Ираке покидают и американские солдаты, полный выход планируется в декабре. Из-за падения цен на нефть, доходы Багдада упали, а от "черного золота" Ирак очень зависим. Ожидается, что со стабильностью в этом государстве могут возникнуть проблемы.



Женщины и дети в лагере Аль-Холь в Сирии / Фото: InfoMigrants

"Исламское государство" возвращает себе силу. Продолжаются атаки в Ираке и Сирии (благодаря открытой границе между ними), перенастройка финансовых сетей, вербовка новых членов в палаточном городке Аль-Холь. Собственно, осуществляются дерзкие нападения даже на нефтяную инфраструктуру. В Сирии члены ИГ действуют на контролируемой режимом Асада территории: от города Хомс в центре вплоть до города Дейр-эз-Зор на востоке, на границе с Ираком.

Именно Аль-Холь стал новым центром пропаганды "Исламского государства". Это было несложно сделать, потому что многие из 70 тысяч жителей – семьи бойцов ИГ и те, кто покинул поле боя. США считают, что это произошло из-за невозможности создать минимальную безопасность со стороны курдских сил.

Это реальная угроза. Они мобилизуются и убивают нас на севере, а скоро будут бить Багдад,

– поделился своим беспокойством с Military Times Кубад Талабани, заместитель главы правительства Иракского Курдистана.

Этот регион из-за споров со столицей стало почти невозможно контролировать, поэтому боевики нашли там убежище.

На лето 2019 года было совершено 139 нападений в провинциях Ниневе, Салахуддин, Киркук, Дияла и Анбар, 274 человека были убиты. Некоторые – за работу в силовых структурах (потому что другой может просто не быть – 24). После начала пандемии количество операций возросло до 20-ти в месяц (раньше – едва ли одна – 24).

Скрытая угроза

"Их атаки сейчас – это стрелковое оружие, винтовки, минометы малого калибра и бомбы на транспорте", – рассказал Пэт Уайт.

Гибнут от их рук и американские солдаты: в Манбидже погибли четверо американцев, которых взорвал смертник. Атаки постепенно становятся более сложными и дерзкими с использованием снайперов, стрельбы из засады и самодельных взрывных устройств.

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"Как бы они не были ослаблены, ИГ – все еще глобальная организация и мы уязвимы на этом уровне", – заявила Сюзанна Рейн, экс-глава Объединенного Центра изучения терроризма в Великобритании в беседе с коллегами в академии Вест-Пойнт, США.

Кроме Ближнего Востока, "Исламское государство" присутствует в Северной Африке, на Синайском полуострове и также в странах Запада, не стоит об этом забывать. Вообще, африканский континент является новым плацдармом для ИГ.