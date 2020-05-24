Аннексия Палестины: что планирует Израиль и возможны ли вспышки насилия

Палестина объявила об остановке действия всех договоров с Израилем и США. Вполне возможно, что этот кризис может стать триггером для радикальных изменений политических элит.

Для того, чтобы объяснить ситуацию между Израилем и Палестиной, 24 канал обратился к исполнительному директору Центра Ближневосточных исследований Игорю Семиволосу.

Что случилось?

Заседание в Палестинской Администрации / Фото Middle East Monitor

Палестина устами своего лидера Махмуда Аббаса объявила об остановке действия всех договоров безопасности с Израилем и США. Это было сделано после того, как стало понятно – Израиль под руководством созданного в муках правительства планирует аннексировать 40% Западного Берега реки Иордан. Эти земли Палестина считает своими.

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Это лишь реализация права, которое ООП (Организация Освобождения Палестины) предоставила Аббасу еще в 2018 году. В своем обращении Аббас указал: "Израиль аннулировал договоренность в Осло и все последующие пакты".

"Соглашения в Осло"

Это секретные переговоры (1993-1995 гг) в столице Норвегии между председателем ООП Ясиром Арафатом и политиками Израиля по урегулированию израильско-палестинского конфликта. Они были тайными, потому что встречи с лидерами Палестины были запрещены. Но глава правительства (в то время это был Ицхак Рабин) дал согласие. Впервые Палестина признавала существование Израиля, также был урегулирован статус Сектора Газа. Территория была разделена на три зоны (об этом – ниже). Палестинская Администрация распространяла свой контроль на Газу и на палестинцев в Иудее и Самарии. Считается, что из-за них Ицхака Рабина убили в 1995 году.

"Решение возможно лишь при условии, когда Махмуд Аббас действительно выполнит угрозы, и распустит свою администрацию", – пояснил эксперт. Пока что, подавляющее большинство обозревателей скептически настроено относительно реалистичности такого шага. Они праведно указывают на "101 китайское предупреждение", которое звучит из уст палестинского главы с тех пор как Трамп пришел к власти.

Непонятно и как будет функционировать Администрация без договоренностей, которые, фактически, ее создали. Ни приблизительного времени или графика выхода из договоренностей озвучено не было. Собственно, почти все деньги Палестины это налоги, которые собирает Израиль. Когда в 2017 году на Храмовой Горе установили металлоискатели, Палестина заявила ровно тоже самое, что сейчас: политика и сотрудничество – все. Вопрос быстро уладили, но на самом деле Рамалла не планировала выполнять угрозы.

"Трамп, сделай Израиль большим", – плакат у здания посольства США /Фото The Independent

Другой пример: после переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим палестинцы оборвали контакты с Белым Домом, но они продолжали работать с ЦРУ ради борьбы с террором.

Одним из уникальных решений мирного процесса было перекладывание ответственности за соблюдение безопасности на палестинцев и успешное использование противоречий между различными палестинскими фракциями для гибридного контроля за территорией. Теперь же, уверен господин Семиволос, о "двух государствах для двух народов" фактически можно забыть.

"По имеющейся информации, члены правительства национального единства согласовали планы аннексировать 1 июля этого года около 40% территории, которая имеет международный статус оккупированной", – подтвердил Игорь Семиволос.

Планы и последствия

"Надежды на то, что Бенни Ганц (бывший глава генштаба армии Израиля – 24) – лидер сине-белой коалиции – откажется от поспешных односторонних шагов, направленных на аннексию части палестинской территории Западного берега реки Иордан, не оправдались", – пояснил Игорь Семиволос.

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Сначала, кстати, Ганц выступал против аннексии, но пошел на большие уступки, чтобы избежать четвертых подряд выборов и создать альянс с Бени Нетаньягу. Теперь он получил право вето на все решения.

Израильские планы аннексииРечь идет о большей части еврейских поселений, сосредоточенных в окрестностях оккупированного Восточного Иерусалима и нескольких анклавах к югу от города. Кроме, собственно, поселений среди планов новоиспеченной коалиции – аннексия Иорданской долины, плодородных земель вдоль реки Иордана, которые составляют основу продовольственной безопасности палестинцев. На этих землях проживает около 50 тыс. палестинцев, которые владеют более чем половиной всех сельскохозяйственных земель долины.

Если предположить, что такое решение будет реализовано, то это будет означать, что Тель-Авив будет вынужден восстановить полный режим оккупации для обеспечения безопасности, поскольку палестинские силы отказываются от этой функции и распускаются.

А это в свою очередь грозит двумя проблемами, указал Игорь Семиволос:

резким ухудшение безопасности, в том числе и на территории аннексированного Восточного Иерусалима;

непомерными расходами на оборону и дополнительные меры по ее поддержанию.

West Bank – Западный берег реки Иордан, выше – Голанские высоты, на западе – Газа / КартаТһіѕ World Rocks

Сейчас Западный берег поделен на три зоны: А (полностью контролируется Палестинской Автономией), B (общий контроль) и С (поселения Израиля). Аналитики региона справедливо спрашивают: "Что это будет означать для палестинцев, которые даже для поездки из зоны B в зону С должны спрашивать разрешения у израильтян?". Если все будет заморожено, то палестинские силы безопасности могут потерять доступ. Что, в свою очередь, может спровоцировать новые неконтролируемые вспышки насилия.

Например, надо перевезти арестованного из Хеврона в Иерихон, установить связь 3G, отправить Махмуда Аббаса заграницу. Все это делается только по согласованию с Израилем.

Почему Иерусалим так спешит?

Беньямин Нетаньяху возле места будущего поселения Израиля / Фото: Bangor Daily News

Израильские политики, не имея альтернативного плана мирного урегулирования, кроме закрепления на земле "фактов оккупационной политики", спешат. Они видят в нынешней американской администрации уникальную возможность одновременно "решить" все ключевые проблемы, поставив палестинцев, своих визави по переговорам, перед свершившимся фактом. США же лишь подгоняют своего союзника делать это скорее.

На это политиков Израиля вдохновляют принятые ранее Трампом решения о признании Иерусалима столицей еврейского государства и признание аннексии Голанских высот. К этому их также подталкивает демографическая динамика – на сегодня арабское население исторической Палестины почти сравнялось с еврейским, тогда как еще в начале 2000-х годов соотношение было 60% на 40% в пользу евреев.

Посол Израиля в США Рон Дермер в ноябре прошлого года пытался добиться одобрения скорой аннексии, потому что "Байден может выиграть". Израильтяне согласовали и запустили процесс и только форс мажор может их остановить. Момент выбран очень удачно и окно возможностей будет закрываться по мере выхода мира из режима карантина.

Что будет дальше?

Пока что палестинцы возлагают надежду на резкую реакцию арабских стран и руководителей Европейского Союза, которые, мол, заставят израильтян передумать. Напрасные, как по мне, надежды, подчеркнул Игорь Семиволос.

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Следует ли ожидать нового палестинского восстания в ответ на аннексию?

Да, оно возможно. Многое будет зависеть от того, смогут ли различные палестинские фракции отказаться от прежних обид и чрезмерных амбиций. От того, насколько далеко палестинцы готовы будут пойти. Ахмад Мадждалани, министр социального развития Палестины, сказал NYT: "Стоимость существования с аннексией – очень высока. Мы не будем смотреть, как Израиль захватит нашу Родину".

Однако опыт предыдущих почти тридцати лет мирного процесса и восстаний, которыми он сопровождался, не дают больших надежд на результативность по достижению желаемого результата.

Кризис может способствовать приходу к власти людей, которые будут искать третий путь, отвергая как насилие так и уступчивость.

Король Иордании Абдулла Второй / Фото Al Bawaba

Очень обеспокоена Иордания, потому что Западный Берег частично занимает территорию Хашимитского королевства. Король Абдулла II заявил, что его страна может приостановить мирный договор с Израилем от 1994 года, если Иерусалим пойдет вперед со своим планом. И угрожал "масштабным конфликтом". Но, вероятно, дальше беспокойства и угроз Амман не пойдет – есть большой шанс проиграть в этой войне.

Члены Палестинской Администрации, опрошенные NYT, в один голос говорят, что решение разорвать отношения будет выполнено. Генерал-майор Аднан Дамири, член исполнительного комитета ООП Вазель Абу-Юсеф и советник Махмуд Аль-Хаббаш дали понять: "Решение принято, времени и пространства для маневра нет".