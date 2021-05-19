СМИ сообщают, что это результат закрытых переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Для Тель-Авива, говорят источники, чрезвычайно важно мнение США.
Актуально ХАМАС отказался прекратить обстрелы Израиля
С Нетаньяху провели закрытые переговоры
Также именно благодаря Вашингтону состоялись переговоры между официальными представителями Египта и сторонами конфликта – ХАМАС и израильскими властями.
Ситуация остается непредсказуемой, и если какая-либо из сторон решит активизировать свою деятельность, любые усилия по достижению длительного режима прекращения огня могут разрушиться,
– пишет Politico.
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США хотят не допустить масштабных боевых действий
Главная цель США – избежать повторения ситуации 2014 года, когда ХАМАС и Израиль воевали около 50 дней. Жертвами конфликта стали около 2000 палестинцев и 70 израильтян. А в 2012 году конфликт между палестинцами и израильтянами продолжался восемь дней, в результате чего погибли более 160 палестинцев и по меньшей мере шесть израильтян.
Что известно о обстрелах Израиля и Сектора Газы?
После противостояний между палестинцами и израильскими правоохранителями в Восточном Иерусалиме ХАМАС начал обстреливать Израиль. Большинство ракет были ликвидированы благодаря системе ПВО "Железный купол". Тель-Авив в ответ нанес удары по сектору Газа. Речь идет уже о более 2 сотнях погибших и более 6 тысяч раненых.