СМИ сообщают, что это результат закрытых переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Для Тель-Авива, говорят источники, чрезвычайно важно мнение США.

Актуально ХАМАС отказался прекратить обстрелы Израиля

С Нетаньяху провели закрытые переговоры

Также именно благодаря Вашингтону состоялись переговоры между официальными представителями Египта и сторонами конфликта – ХАМАС и израильскими властями.

Важно! По информации источников в администрации президента США, Нетаньяху заверил, что активные обстрелы будут продолжаться еще в течение нескольких дней.

Ситуация остается непредсказуемой, и если какая-либо из сторон решит активизировать свою деятельность, любые усилия по достижению длительного режима прекращения огня могут разрушиться,

– пишет Politico.

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США хотят не допустить масштабных боевых действий

Главная цель США – избежать повторения ситуации 2014 года, когда ХАМАС и Израиль воевали около 50 дней. Жертвами конфликта стали около 2000 палестинцев и 70 израильтян. А в 2012 году конфликт между палестинцами и израильтянами продолжался восемь дней, в результате чего погибли более 160 палестинцев и по меньшей мере шесть израильтян.