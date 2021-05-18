Во Всемирной организации здравоохранения привели ужасные данные. Жертвами эскалации в Секторе Газа и Западном Берегу уже стали 222 палестинца. Среди них более 60 детей.

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Повреждения получили 19 медицинских учреждений

Ранения получили по меньшей мере 6 тысяч 46 палестинцев. На учреждения системы здравоохранения совершили более 90 атак. Повреждения получили 19 больниц. Большинство из них именно в Секторе Газа.

Катастрофическая ситуация в регионе и с медицинским обеспечением. 46% необходимых лекарств уже нет.

Важно! В ВОЗ отмечают, ситуация с обстрелами становится еще более угрожающей из-за распространения коронавируса. Ведь в Секторе Газа нанесен ущерб медучреждениям, есть проблемы с водоснабжением и в таких условиях не соблюдаются противоэпидемиологические меры.



Эскалация на Палестинской территории / Изображение ВОЗ