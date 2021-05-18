Ранения получили по меньшей мере 6 тысяч 46 палестинцев. На учреждения системы здравоохранения совершили более 90 атак. Повреждения получили 19 больниц. Большинство из них именно в Секторе Газа.
Катастрофическая ситуация в регионе и с медицинским обеспечением. 46% необходимых лекарств уже нет.
Эскалация на Палестинской территории / Изображение ВОЗ
Что известно об обострении конфликта между палестинцами и Израилем?
В конце апреля – начале мая произошли массовые столкновения между палестинцами и израильскими правоохранителями в Восточном Иерусалиме. Это вызвало реакцию ХАМАСа, который начал обстрелы израильской территории 10 мая. Тель-Авив наносил ответные удары. Стороны конфликта сообщают о многих жертвах и пострадавших. Количество выпущенных ракет достигает нескольких тысяч.