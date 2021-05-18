Во Всемирной организации здравоохранения привели ужасные данные. Жертвами эскалации в Секторе Газа и Западном Берегу уже стали 222 палестинца. Среди них более 60 детей.

Актуально В Израиле в результате обстрела из Сектора Газа погибли 2 иностранцев

Повреждения получили 19 медицинских учреждений

Ранения получили по меньшей мере 6 тысяч 46 палестинцев. На учреждения системы здравоохранения совершили более 90 атак. Повреждения получили 19 больниц. Большинство из них именно в Секторе Газа.

Катастрофическая ситуация в регионе и с медицинским обеспечением. 46% необходимых лекарств уже нет.

Наслідки обстрілів Сектора Гази
Эскалация на Палестинской территории / Изображение ВОЗ

Что известно об обострении конфликта между палестинцами и Израилем?

В конце апреля – начале мая произошли массовые столкновения между палестинцами и израильскими правоохранителями в Восточном Иерусалиме. Это вызвало реакцию ХАМАСа, который начал обстрелы израильской территории 10 мая. Тель-Авив наносил ответные удары. Стороны конфликта сообщают о многих жертвах и пострадавших. Количество выпущенных ракет достигает нескольких тысяч.