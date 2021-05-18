Поранення отримали щонайменше 6 тисяч 46 палестинців. На заклади системи охорони здоров'я скоїли понад 90 атак. Пошкоджень зазначили 19 лікарень. Більшість з них саме у Секторі Гази.
Катастрофічна ситуація у регіоні і з медичним забезпеченням. 46% необхідних ліків уже немає.
Ескалація на Палестинській території / Зображення ВООЗ
Що відомо про загострення конфлікту між палестинцями та Ізраїлем?
Наприкінці квітня – початку травня відбулись масові сутички між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями у Східному Єрусалимі. Це викликало реакцію ХАМАСу, який розпочав обстріли ізраїльської території 10 травня. Тель-Авів завдавав удари у відповідь. Сторони конфлікту повідомляють про багатьох жертв та постраждалих. Кількість випущених ракет сягає кількох тисяч.