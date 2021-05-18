Ізраїль та Палестина продовжують обмінюватися обстрілами. Внаслідок атаки зі сторони Сектору Гази 18 травня загинули та постраждали іноземці.

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Жертви та потерпілі внаслідок обстрілу

У результаті ракетного обстрілу Ізраїлю загинули 2 іноземних робітників, ще 7 – отримали поранення. Один постраждалий перебуває у важкому стані, поранення решти людей середньої тяжкості. Усіх потерпілих доставили до лікарні в Беер-Шеві.

Водночас Times of Israel повідомляє, що ще 10 людей отримали поранення в результаті мінометного обстрілу з Сектору Гази в районі міста Ешколь. Поранення 4 із них – серйозні.

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