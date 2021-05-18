Ізраїль та Палестина продовжують обмінюватися обстрілами. Внаслідок атаки зі сторони Сектору Гази 18 травня загинули та постраждали іноземці.
Читайте також Ізраїль заявив про ліквідацію понад 150 терористів у Секторі Гази
Жертви та потерпілі внаслідок обстрілу
У результаті ракетного обстрілу Ізраїлю загинули 2 іноземних робітників, ще 7 – отримали поранення. Один постраждалий перебуває у важкому стані, поранення решти людей середньої тяжкості. Усіх потерпілих доставили до лікарні в Беер-Шеві.
Водночас Times of Israel повідомляє, що ще 10 людей отримали поранення в результаті мінометного обстрілу з Сектору Гази в районі міста Ешколь. Поранення 4 із них – серйозні.
Загострення між Палестиною та Ізраїлем: основне
- Конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС загострився у травні 2021 року. Це сталось після того, як ізраїльські правоохоронці почали виселяти палестинців з їх домівок у Східному Єрусалимі.
- Невдоволення населення призвело до сутичок на Храмовій горі. Ввечері 10 травня зі сторони Палестини в Ізраїль полетіли ракети, держава завдала удару у відповідь. Відтоді обстріли не припиняли.
- За тиждень взаємні атаки призвели до загибелі щонайменше 212 палестинців та 10 ізраїльтян.