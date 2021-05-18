Через ізраїльські обстріли загинули сотні палестинців: серед них десятки дітей та жінок
Ізраїль продовжує обстрілювати Палестину. За тиждень такі дії призвели до загибелі щонайменше 212 палестинців. Серед них – 61 дитина і 36 жінок.
Джерело:AP
У Міністерстві охорони здоров'я Газа зазначили, що понад 1400 осіб отримали поранення. Такі цифри оприлюднили після ракетного обстрілу цивільних районів в Секторі Газа.
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Також десятки людей були поранені внаслідок сутичок між євреями і арабами всередині Ізраїлю.
Один з останніх нападів – Ізраїль знищив одного з командирів північного округу "Бригад Аль-Кудса" – Хусама Абу Арбіда. Це військове крило "Ісламського джихаду". Лідера підірвали у місті Газа.
Конфлікт Ізраїлю та Палестини: коротко
- Конфлікт між Ізраїлем та бойовиками ХАМАСу загострився у травні 2021 року. Це сталось після того, як ізраїльська сторона почала виселяти палестинців з їхніх домівок у Східному Єрусалимі.
- У сутичках на Храмовій горі та в районі Шейх-Джарра постраждали понад 200 людей.
- Ізраїль та Палестина почали регулярно масово обстрілювати ракетами одне одного.
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