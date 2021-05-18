Израиль продолжает обстреливать Палестину. За неделю такие действия привели к гибели по меньшей мере 212 палестинцев. Среди них – 61 ребенок и 36 женщин.

В Министерстве здравоохранения Газа отметили, что более 1 400 человек получили ранения. Такие цифры обнародовали после ракетного обстрела гражданских районов в секторе Газа.

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Также десятки людей были ранены в результате столкновений между евреями и арабами внутри Израиля.

Одно из последних нападений – Израиль уничтожил одного из командиров Северного округа "Бригад Аль-Кудс" – Хусам Абу Арбида. Это военное крыло "Исламского джихада". Лидера взорвали в городе Газа.

Конфликт Израиля и Палестины: коротко