Из-за израильских обстрелов погибли сотни палестинцев: среди них десятки детей и женщин
Израиль продолжает обстреливать Палестину. За неделю такие действия привели к гибели по меньшей мере 212 палестинцев. Среди них – 61 ребенок и 36 женщин.
Источник:AP
В Министерстве здравоохранения Газа отметили, что более 1 400 человек получили ранения. Такие цифры обнародовали после ракетного обстрела гражданских районов в секторе Газа.
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Также десятки людей были ранены в результате столкновений между евреями и арабами внутри Израиля.
Одно из последних нападений – Израиль уничтожил одного из командиров Северного округа "Бригад Аль-Кудс" – Хусам Абу Арбида. Это военное крыло "Исламского джихада". Лидера взорвали в городе Газа.
Конфликт Израиля и Палестины: коротко
- Конфликт между Израилем и боевиками ХАМАСа обострился в мае 2021 года. Это произошло после того, как израильская сторона начала выселять палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме.
- В столкновениях на Храмовой горе и в районе Шейх-Джарра пострадали более 200 человек.
- Израиль и Палестина начали регулярно массово обстреливать ракетами друг друга.
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