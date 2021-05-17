ЦАХАЛ заявил об уничтожении одного из командиров северного округа "Бригад Аль-Кудса". Это военное крыло "Исламского джихада". Хусама Абу Арбида подорвали в городе Газа.

Операцию провела израильская армия и Общая служба безопасности – ШАБАК. О деталях ликвидации информируют СМИ со ссылкой на источники в Палестине.

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Израильские военно-воздушные силы атаковали три автомобиля на одном из перекрестков Газы. Погибли Хусам Абу Арбид и еще двое боевиков.

Смотрите видео с операции:

Что известно о Хусаме Абу Арбиде

Он был одним из командиром "Бригад Аль-Кудса" в течение 15 лет. В частности, именно он был ответственен за ракетный обстрел Израиля. Первая попытка ликвидации Арбида израильтянами была в 2019 году, однако завершилась неудачно.

Важно! Ракетные обстрелы между Сектором Газа и Израилем продолжаются еще с 10 мая. За это время выпустили более 3 тысяч ракет. 17 мая ЦАХАЛ заявил об уничтожении подводной лодки ХАМАСа. В то же время палестинцы говорят, что обстреляли корабль Военно-морских сил Израиля.