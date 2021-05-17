Израиль заявляет о ликвидации одного из лидеров "Исламского джихада" в Газе: видео
ЦАХАЛ заявил об уничтожении одного из командиров северного округа "Бригад Аль-Кудса". Это военное крыло "Исламского джихада". Хусама Абу Арбида подорвали в городе Газа.
Источник:Newsru.co.il
Операцию провела израильская армия и Общая служба безопасности – ШАБАК. О деталях ликвидации информируют СМИ со ссылкой на источники в Палестине.
Актуально Ракета, запущенная из Сектора Газа, попала в жилой дом на юге Израиля: есть пострадавшие
Израильские военно-воздушные силы атаковали три автомобиля на одном из перекрестков Газы. Погибли Хусам Абу Арбид и еще двое боевиков.
Смотрите видео с операции:
Что известно о Хусаме Абу Арбиде
Он был одним из командиром "Бригад Аль-Кудса" в течение 15 лет. В частности, именно он был ответственен за ракетный обстрел Израиля. Первая попытка ликвидации Арбида израильтянами была в 2019 году, однако завершилась неудачно.
Что известно о движении "Исламский джихад в Палестине"?Военизированная политическая группировка, цель которой создание независимой Палестины. Большинство западных стран называют организацию террористической.
Поделиться новостью