Ракета, запущенная из Сектора Газа, попала в жилой дом на юге Израиля: есть пострадавшие
Во время недавнего обстрела Израиля одна из ракет, запущенная из Сектора Газа, упала в Ашдоде. Она попала в жилой дом.
Источник:Times of Israel
Известно, что в результате попадания ракеты есть пострадавшие. Но, к счастью, обитатели дома, выжили благодаря тому, что оставались на лестничной клетке.
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Пострадавшие получают медицинскую помощь
В результате попадания ракеты в здание в Ашдоде 8 пострадавших получили медицинскую помощь на месте происшествия.
По словам врачей, 3 человека получили легкие ранения от осколков стекла. Еще 5 человек пожаловались на приступы паники.
Известно, что больше всего разрушилась нижняя часть дома.
Обострение конфликта между Израилем и Палестиной
- После того, как Израиль захотел выселить палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме, между сторонами началось обострение. От атаки ХАМАС 10 мая между начались массовые обстрелы.
- Совет Европейского Союза заявила, что собирается на срочное заседание на фоне эскалации конфликта.
- В Иерусалиме 16 мая произошел теракт – автомобиль въехал в толпу.
- В ответ-израильские вооруженные силы выпустили ракеты по Сектору Газа.
- Уже 17 мая Армия обороны Израиля нанесла удар по 9 домам лидеров группировки ХАМАС в Секторе Газа.
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