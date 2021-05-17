Во время недавнего обстрела Израиля одна из ракет, запущенная из Сектора Газа, упала в Ашдоде. Она попала в жилой дом.

Известно, что в результате попадания ракеты есть пострадавшие. Но, к счастью, обитатели дома, выжили благодаря тому, что оставались на лестничной клетке.

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Пострадавшие получают медицинскую помощь

В результате попадания ракеты в здание в Ашдоде 8 пострадавших получили медицинскую помощь на месте происшествия.

По словам врачей, 3 человека получили легкие ранения от осколков стекла. Еще 5 человек пожаловались на приступы паники.

Известно, что больше всего разрушилась нижняя часть дома.

פגיעה ישירה בבניין מגורים באשדוד, שמונה נפצעו קל@Itsik_zuarets pic.twitter.com/d2Vfw541C3 — כאן חדשות (@kann_news) May 17, 2021

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной