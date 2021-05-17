Совет Евросоюза проведет экстренное заседание из-за обстрелов в Израиле
Из-за недельной эскалацию конфликта Совет Европейского Союза собирается на экстренное заседание. Министры МИД обсуждать, как помочь Израилю и Палестине прекратить насилие.
Источник:твиттер Жозепа Борреля
Созывает заседания глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Оно состоится во вторник, 18 мая.
Подробно об Эскалации между Израилем и Палестиной: все, что известно о конфликте
Как ЕС сможет влиять на деэскалацию
Жозеп Боррель в своем сообщении отметил, что длительная эскалация привела к неприемлемому количеству жертв мирного населения. Из-за этого конфликт министры иностранных дел Евросоюза должны собраться на обсуждение. Так, Совет ЕС хочет скоординировать усилия и проговорить план, по которому Европа может способствовать прекращению насилия.
Мы будем координировать и обсуждать, как ЕС может наилучшим образом способствовать прекращению нынешнего насилия,
– написал Боррель.
Обострение между Израилем и Палестиной: последние новости
- Израильские силовики 16 мая обстреляли район Сектора Газа – город Эль-Римал. Погибли по меньшей мере 42 человека.
- В Израиле произошел теракт. Водитель протаранил толпу в районе Дамасских ворот в Иерусалиме.
- Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что военный потенциал ХАМАС "взорван, а боевики не смогли отсидеться в подземных бункерах"
- Между тем Папа Римский призвал прекратить насилие, пока оно не переросло в спираль смертей.
- В целом эскалация продолжается уже неделю. Какими были исторические предпосылки и современные приводы к напряженности ситуации в Израиле, читайте по этой ссылке.
Поделиться новостью