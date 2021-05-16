Может перерасти в спираль смертей, – Папа Римский призвал прекратить насилие в Израиле
Папа Римский Франциск обеспокоен обострением конфликта между Палестиной и Израилем. Понтифик заявил, что за эти дни большое количество людей получили ранения, а многие невинные – погибли.
Источник:Vatican news
Папа Франциск признался, что он с огромным беспокойством следит за тем, что происходит на Святой Земле. По словам понтифика, разные города Израиля охватывает рост насилия и ненависти. Это наносит глубокие раны братству и мирному сожительству между гражданами.
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В эти дни взяли верх жестокие вооруженные столкновения между полосой Газы и Израилем, угрожая превратиться в спираль смерти и уничтожения. Огромное количество людей получили ранения, многие невинные погибли,
– заявил Папа Франциск.
По словам Папы Франциска, ужасно и неприемлемо, что среди погибших много детей. Это свидетельствует, что нет желания строить будущее, а только – уничтожить его.
Понтифик отметил, что он молится за то, чтобы израильтяне и палестинцы сумели найти путь диалога и прощения.
Что происходит между израильтянами и палестинцами
- Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной состоялась 7 мая. Причиной стало то, что израильские правоохранители начали выселять палестинские семьи из Восточного Иерусалима.
- Уже вечером 10 мая Палестина выпустила ракеты по Израилю. Страна ответила.
- В течение последних дней Палестина и Израиль выпустили друг в друга более 3 тысяч ракет.
- В целом жертвами стали не менее 149 палестинцев и 10 израильтян.
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