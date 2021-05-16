Папа Римский Франциск обеспокоен обострением конфликта между Палестиной и Израилем. Понтифик заявил, что за эти дни большое количество людей получили ранения, а многие невинные – погибли.

Папа Франциск признался, что он с огромным беспокойством следит за тем, что происходит на Святой Земле. По словам понтифика, разные города Израиля охватывает рост насилия и ненависти. Это наносит глубокие раны братству и мирному сожительству между гражданами.

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В эти дни взяли верх жестокие вооруженные столкновения между полосой Газы и Израилем, угрожая превратиться в спираль смерти и уничтожения. Огромное количество людей получили ранения, многие невинные погибли,

– заявил Папа Франциск.

По словам Папы Франциска, ужасно и неприемлемо, что среди погибших много детей. Это свидетельствует, что нет желания строить будущее, а только – уничтожить его.

Понтифик отметил, что он молится за то, чтобы израильтяне и палестинцы сумели найти путь диалога и прощения.

Что происходит между израильтянами и палестинцами