В Израиле обстрелы застали мужчину с младенцем на шоссе: жуткое видео
В Израиле ракетные обстрелы не прекращаются. Вооруженные силы государства опубликовали видео на котором видно, как мужчина с младенцем на руках пытается скрыться от опасности.
Источник:твиттер вооруженных сил Израиля
Детали жуткого инцидента
К счастью, выпущенную ракету нейтрализовала система "Железный купол". Она уничтожает от 80 до 95% ракет.
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На видео видно, как растерянный мужчина крепко прижимает младенца к груди, сидя на земле. Он спрятался у бетонной ограды шоссе, чтобы хоть как-то уберечься от опасности.
Вероятно, мужчина вышел из автомобиля и решил переждать обстрелы. В небе в то время взрывается ракета, которую уничтожил "Железный купол".
Вы едете со своим новорожденным ребенком. Вдруг вы попадаете под ракетный обстрел. Когда взрываются ракеты, ваша единственная мысль – уберечь своего ребенка,
– рассказали в армии Израиля.
В вооруженных силах добавили, что продолжат борьбу против исламистской группировки ХАМАС, чтобы уберечь жизни израильтян.
Мужчина прячется с младенцем от обстрела: видео
Главное об обострении между Израилем и Палестиной
- Эскалация конфликта вспыхнула после того, как израильские правоохранители начали выселять палестинские семьи из Восточного Иерусалима. Из-за возмущения населения между силовиками и арабами вспыхнули столкновения, во время которых пострадали более 200 человек.
- Вечером 10 мая Палестина выпустила ракеты по Израилю, государство атаковало в ответ. С тех пор стороны конфликта обстреливают друг друга.
- За неделю эскалации погибло по меньшей мере 149 палестинцев, среди них – более 40 детей. В то же время Вооруженные силы Израиля сообщают о 10 жертвах.
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