В Израиле ракетные обстрелы не прекращаются. Вооруженные силы государства опубликовали видео на котором видно, как мужчина с младенцем на руках пытается скрыться от опасности.

Детали жуткого инцидента

К счастью, выпущенную ракету нейтрализовала система "Железный купол". Она уничтожает от 80 до 95% ракет.

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На видео видно, как растерянный мужчина крепко прижимает младенца к груди, сидя на земле. Он спрятался у бетонной ограды шоссе, чтобы хоть как-то уберечься от опасности.

Вероятно, мужчина вышел из автомобиля и решил переждать обстрелы. В небе в то время взрывается ракета, которую уничтожил "Железный купол".

Вы едете со своим новорожденным ребенком. Вдруг вы попадаете под ракетный обстрел. Когда взрываются ракеты, ваша единственная мысль – уберечь своего ребенка,

– рассказали в армии Израиля.

В вооруженных силах добавили, что продолжат борьбу против исламистской группировки ХАМАС, чтобы уберечь жизни израильтян.

Мужчина прячется с младенцем от обстрела: видео

Put yourself in this father's shoes.



You're driving with your newborn baby. Suddenly, you find yourself under rocket fire.



As rockets explode, your only thought is: keep your baby safe.



The IDF will continue to fight against Hamas to protect Israeli civilians. pic.twitter.com/ctBA0T0y0a — Israel Defense Forces (@IDF) May 15, 2021

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