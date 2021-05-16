В Ізраїлі обстріли застали чоловіка з немовлям на шосе: моторошне відео
В Ізраїлі ракетні обстріли не припиняються. Збройні сили держави опублікували відео на якому видно, як чоловік з немовлям на руках намагається сховатися від небезпеки.
Джерело:твітер збройних сил Ізраїлю
Деталі моторошного інциденту
На щастя, випущену ракету нейтралізувала система "Залізний купол". Вона знищує від 80 до 95% ракет.
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На відео видно, як розгублений чоловік міцно притискає немовля до грудей, сидячи на землі. Він заховався біля бетонної огорожі шосе, аби хоч якось вберегтися від небезпеки.
Ймовірно, чоловік вийшов з автомобіля і вирішив перечекати обстріли. У небі у той час вибухає ракета, яку знищив "Залізний купол".
Ви їдете зі своєю новонародженою дитиною. Раптом ви потрапляєте під ракетний обстріл. Коли вибухають ракети, ваша єдина думка – вберегти свою дитину,
– розповіли в армії Ізраїлю.
У збройних силах додали, що продовжать боротьбу проти ісламістського угруповання ХАМАС, щоб вберегти життя ізраїльтян.
Чоловік ховається з немовлям від обстрілу: відео
Головне про загострення між Ізраїлем та Палестиною
- Ескалація конфлікту спалахнула після того, як ізраїльські правоохоронці почали виселяти палестинські сім'ї зі Східного Єрусалиму. Через обурення населення між силовиками та арабами спалахнули сутички, під час яких постраждали понад 200 людей.
- Ввечері 10 травня Палестина випустила ракети по Ізраїлю, держава атакувала у відповідь. З того часу сторони конфлікту обстрілюють одна одну.
- За тиждень ескалації загинули щонайменше 149 палестинців, серед них – понад 40 дітей. Водночас збройні сили Ізраїлю повідомляють про 10 жертв.
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