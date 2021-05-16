Обмін ракетними ударами: Палестина та Ізраїль повідомили про кількість жертв
З 10 травня тривають ракетні обстріли між Ізраїлем та рухом ХАМАС. За менше ніж тиждень по ізраїльській території та Сектору Гази випустили понад 3 тисячі ракет.
Джерело:BBC
За тиждень ескалації загинули щонайменше 149 палестинців, серед них – понад 4 десятки дітей. Четверо людей загинули за останню добу.
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Щодо втрат Ізраїлю, то ЦАХАЛ повідомляє про 10 жертв.
Статистика обстрілів ізраїльської сторони:
- ХАМАС випустив 2900 ракет в напрямку ізраїльської території.
- 450 впали в секторі.
- 1150 ракет були ліквідовані "Залізним куполом".
Ізраїль продовжує обстріл Сектору Гази
Тим часом 16 травня ізраїльтяни завдали удар по об'єктах ХАМАСу у Секторі Гази. Мовиться про військові склади.
Що відомо про обстріл між ізраїльтянами та палестинцями?Авіаудари з Сектора Гази розпочали завдавати 10 травня – після заворушень між ізраїльськими правоохоронцями та палестинцями у Східному Єрусалимі. Ізраїль відповідає на обстріли: головна ціль – об'єкти ХАМАСу. Через загострення ситуації на екстрене засідання збирається Радбез ООН.
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