Там був штаб розвідки ХАМАС, – Ізраїль пояснив удар по вежі в Секторі Гази
Армія оборони Ізраїлю пояснила удар по багатоповерхівці "Аль-Джала" в Секторі Гази. Стверджують, що, крім офісів міжнародних ЗМІ, там був штаб військової розвідки бойовиків ХАМАС.
Джерело:ЦАХАЛ
За інформацією ЦАХАЛ, штаб збирав інформацію про удари по Ізраїлю, виготовляв зброю та розміщував обладнання, щоб завадити операціям ізраїльської армії.
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Заява ЦАХАЛ
Ізраїльські військові наголосили, що попередили людей, які були у будівлі. Їм дали достатньо часу для безпечної евакуації.
ХАМАС та "Ісламський джихад" використовували цей час для евакуації своїх речей з будівлі. Ми були готові заплатити цю ціну, щоб не завдати шкоди цивільним,
– мовиться у заяві ізраїльської армії.
Військові також сказали, що ХАМАС "воліє ховатися серед мирних жителів", коли нападає на Ізраїль.
Обстріл вежі: що відомо
Ізраїль 15 травня обстріляв палестинських бойовиків у Секторі Гази. Під обстріл потрапила багатоповерхівка, де були офіси світових ЗМІ та інших компаній. Зокрема, Associated Press, Al Jazeera.
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- Попри те, що конфлікт між сторонами триває давно, він загострився у травні.
- Ракетні удари між Ізраїлем та палестинським Сектором Гази продовжуються з 10 травня.
- Ізраїль стверджує, що палестинські угрупування випустили в його сторону понад 1 600 ракет. Ізраїль відповідає бомбардуванням місць палестинських збройних формувань.
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