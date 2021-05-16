Армия обороны Израиля объяснила удар по многоэтажке "Аль-Джала" в Секторе Газа. Утверждают, что, помимо офисов международных СМИ, там был штаб военной разведки боевиков ХАМАС.

По информации ЦАХАЛ, штаб собирал информацию об ударах по Израилю, изготовлял оружие и размещал оборудование, чтобы помешать операциям израильской армии.

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Заявление ЦАХАЛ

Израильские военные подчеркнули, что предупредили людей, которые были в здании. Им дали достаточно времени для безопасной эвакуации.

ХАМАС и "Исламский джихад" использовали это время для эвакуации своих вещей из здания. Мы были готовы заплатить эту цену, чтобы не нанести вред гражданским,

– говорится в заявлении израильской армии.

Военные также сказали, что ХАМАС "предпочитает прятаться среди мирных жителей", когда нападает на Израиль.

Обстрел башни: что известно

Израиль 15 мая обстрелял палестинских боевиков в Секторе Газа. Под обстрел попала многоэтажка, где были офисы мировых СМИ и других компаний. В частности, Associated Press, Al Jazeera.

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