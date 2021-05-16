Там был штаб разведки ХАМАС – Израиль объяснил удар по башне в Секторе Газы
Армия обороны Израиля объяснила удар по многоэтажке "Аль-Джала" в Секторе Газа. Утверждают, что, помимо офисов международных СМИ, там был штаб военной разведки боевиков ХАМАС.
Источник:ЦАХАЛ
По информации ЦАХАЛ, штаб собирал информацию об ударах по Израилю, изготовлял оружие и размещал оборудование, чтобы помешать операциям израильской армии.
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Заявление ЦАХАЛ
Израильские военные подчеркнули, что предупредили людей, которые были в здании. Им дали достаточно времени для безопасной эвакуации.
ХАМАС и "Исламский джихад" использовали это время для эвакуации своих вещей из здания. Мы были готовы заплатить эту цену, чтобы не нанести вред гражданским,
– говорится в заявлении израильской армии.
Военные также сказали, что ХАМАС "предпочитает прятаться среди мирных жителей", когда нападает на Израиль.
Обстрел башни: что известно
Израиль 15 мая обстрелял палестинских боевиков в Секторе Газа. Под обстрел попала многоэтажка, где были офисы мировых СМИ и других компаний. В частности, Associated Press, Al Jazeera.
Конфликт между Израилем и Палестиной: что известно
- Несмотря на то, что конфликт между сторонами длится давно, он обострился в мае.
- Ракетные удары между Израилем и палестинским Сектором Газы продолжаются с 10 мая.
- Израиль утверждает, что палестинские группировки выпустили в его сторону более 1 600 ракет. Израиль отвечает бомбардировками мест палестинских вооруженных формирований.
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