Израиль 15 мая обстрелял палестинских боевиков в Секторе Газа. На этот раз ракеты попали в многоэтажку, где были офисы мировых СМИ и других компаний.

Как пишет издание, израильская армия предупредила об авиаударе и дала людям час на эвакуацию.

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Обстрел многоэтажки в Секторе Газа

Израильтяне нанесли удар по башне "Аль-Джаля", где размещались офисы Associated Press, Al Jazeera и других компаний. Военные выпустили по многоэтажке сразу 4 ракеты.

Заметим, что это уже четвертое высотное здание в Секторе Газа, которое пострадало от ударов со стороны израильских военных. В Израиле заявляли, что высотные сооружения используются как офисы, штабы или склады вооружений палестинской террористической группировки ХАМАС.

Обстрел многоэтажки в Секторе Газа смотрите видео

Watch: An Israeli airstrike flattens a high-rise building housing the AP and other media offices in #Gaza City. #Palestinehttps://t.co/tGXr5Kf0AR pic.twitter.com/qwqMSVi5iJ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 15, 2021

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