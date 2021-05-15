Израиль обстрелял многоэтажку в Секторе Газа: там были офисы мировых СМИ – видео
Израиль 15 мая обстрелял палестинских боевиков в Секторе Газа. На этот раз ракеты попали в многоэтажку, где были офисы мировых СМИ и других компаний.
Источник:Al Arabiya
Как пишет издание, израильская армия предупредила об авиаударе и дала людям час на эвакуацию.
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Обстрел многоэтажки в Секторе Газа
Израильтяне нанесли удар по башне "Аль-Джаля", где размещались офисы Associated Press, Al Jazeera и других компаний. Военные выпустили по многоэтажке сразу 4 ракеты.
Заметим, что это уже четвертое высотное здание в Секторе Газа, которое пострадало от ударов со стороны израильских военных. В Израиле заявляли, что высотные сооружения используются как офисы, штабы или склады вооружений палестинской террористической группировки ХАМАС.
Обстрел многоэтажки в Секторе Газа смотрите видео
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