Ізраїль обстріляв багатоповерхівку в Секторі Гази: там були офіси світових ЗМІ – відео
Ізраїль 15 травня обстріляв палестинських бойовиків у Секторі Гази. Цього разу ракети потрапили у багатоповерхівку, де були офіси світових ЗМІ та інших компаній.
Джерело:Al Arabiya
Як пише видання, ізраїльська армія попередила про авіаудар та дала людям годину на евакуацію.
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Обстріл багатоповерхівки у Секторі Гази
Ізраїльтяни завдали удар по вежі "Аль-Джаля", де розміщувалися офіси Associated Press, Al Jazeera та інших компаній. Військові випустили по багатоповерхівці одразу 4 ракети.
Зауважимо, що це вже четверта висотна будівля у Секторі Гази, яка постраждала від ударів з боку ізраїльських військових. В Ізраїлі заявляли, що висотні споруди використовуються як офіси, штаби або склади озброєнь палестинського терористичного угруповання ХАМАС.
Обстріл багатоповерхівки у Секторі Гази: дивіться відео
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