В Израиле 15 мая вновь возобновились ракетные обстрелы. Сирены воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве и других городах. Люди бегут в бомбоубежища, в результате обстрела погиб 50-летний мужчина.

Ситуация в центральной части Израиля продолжает быть напряженной. Днем 15 мая из Сектора Газа снова начали ракетные обстрелы.

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Израиль вновь обстреливают

Сирены воздушной тревоги звучали в Тель-Авиве, Холоне, Бат-Яме, Яффо, Рамат-Гане, Ришон ле-Ционе и других населенных пунктах. По предварительным данным, из Сектора Газа выпустили не менее 30 ракет.

В результате атак боевиков ХАМАС в Рамат-Гане погиб 50-летний мужчина. О пострадавших пока информации нет.

В приближенном к Сектору Газа городе Сдерот ракета упала недалеко от дороги, по которой в тот момент ехали машины. Одной из них чудом удалось уцелеть.

Также ракета упала возле магазина в IKEA в Ришон ле-Ционе.

Жители Израиля во время очередного обострения ситуации прячутся в безопасные места. В сети опубликовали видео, как отдыхающие прямо с пляжей убегают в бомбоубежище.

Эскалация конфликта Израиля и ХАМАС: основное

В мае 2021 года конфликт между Израилем и боевиками ХАМАС обострился после того, как израильская сторона начала выселять палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме.

Вспыхнули столкновения на Храмовой горе и в районе Шейх-Джарра, где живут палестинцы. В результате столкновений пострадали более 200 человек.

После этого начались регулярные массовые ракетные обстрелы с обеих сторон, Израиль и Палестина регулярно сообщают о жертвах и пострадавших.

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