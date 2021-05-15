Между Израилем и боевиками ХАМАС ночью 15 мая продолжались обстрелы в районе Сектора Газа. По информации армии, в сторону Израиля выпустили около 200 ракет, но 100 из них перехватила система "Железный купол".

Еще 30 ракет упали на территории Сектора Газа. В городе Беэр-Шева госпитализировали 19 человек, они получили ранения.

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В ЦАХАЛ сообщили, что авиаударом разрушили офис главы службы безопасности ХАМАС Тауфика Абу Наима. Утверждают, что эту штаб-квартиру использовали для управления военной инфраструктурой движения. Кроме этого, нанесли авиаудары по нескольким местам запусков ракет.

Times of Israel пишет, что один из ударов разрушил трехэтажный дом в лагере для беженцев на западе Сектора Газа, погибла семья из десяти человек.

Боевики выдвинули условия

Главарь ХАМАС Халед Машаль ночью 15 мая назвал условия, при которых они готовы прекратить обстрелы:

израильские власти должны обеспечить свободный доступ мусульман в мечеть Аль-Акса,

отказаться выселять арабов из района Шейх-Джаррах,

освободить задержанных в ходе протестов и столкновений.

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