За ночь по Израилю из Сектора Газа выпустили 200 ракет: боевики выдвинули условия
Между Израилем и боевиками ХАМАС ночью 15 мая продолжались обстрелы в районе Сектора Газа. По информации армии, в сторону Израиля выпустили около 200 ракет, но 100 из них перехватила система "Железный купол".
Источник:Армия обороны Израиля
Еще 30 ракет упали на территории Сектора Газа. В городе Беэр-Шева госпитализировали 19 человек, они получили ранения.
Важно Обстрелы в Секторе Газа: погибли гражданские, среди них – дети
В ЦАХАЛ сообщили, что авиаударом разрушили офис главы службы безопасности ХАМАС Тауфика Абу Наима. Утверждают, что эту штаб-квартиру использовали для управления военной инфраструктурой движения. Кроме этого, нанесли авиаудары по нескольким местам запусков ракет.
Times of Israel пишет, что один из ударов разрушил трехэтажный дом в лагере для беженцев на западе Сектора Газа, погибла семья из десяти человек.
Боевики выдвинули условия
Главарь ХАМАС Халед Машаль ночью 15 мая назвал условия, при которых они готовы прекратить обстрелы:
- израильские власти должны обеспечить свободный доступ мусульман в мечеть Аль-Акса,
- отказаться выселять арабов из района Шейх-Джаррах,
- освободить задержанных в ходе протестов и столкновений.
Обострение конфликта между Израилем и Палестиной: что известно
- Конфликт между Израилем и Палестиной продолжается уже сотню лет, но в мае 2021 он перешел в горячую фазу.
- Дело в том, что продолжались масштабные протесты палестинцев, которые возмутились из-за решения израильского суда принудительно выселять десятки людей из домов.
- Поэтому 7 мая между палестинцами и израильскими правоохранителями вспыхнули кровавые столкновения на Храмовой горе.
- 9 мая Верховный суд Израиля отложил принятие решения о выселении палестинцев.
- Затем из Сектора Газа 10 мая выпустили в сторону Израиля сотни ракет. Израиль отвечает бомбардировкой территории, где находятся палестинские вооруженные формирования.
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