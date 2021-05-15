Обстрелы в секторе Газа: погибли гражданские, среди них – дети
Выпущенная по сектору Газа ракета попала в лагерь, где жили палестинские беженцы. Известно, что погибли по меньшей мере 10 гражданских. Среди них несколько детей.
Источник:Times of Israel
О попадании ракеты в лагерь беженцев в секторе Газа сообщают палестинские СМИ. Они также рассказали о количестве жертв.
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Обстрел сектора Газы
Вследствие попадания ракеты погибли до 10 человек, среди которых были дети. Палестинские СМИ также утверждают, что некоторые беженцы оказались под завалами здания в лагере Аль-Шати. В обстрелах обвиняют Армию обороны Израиля.
Израильская армия не комментировала эту ситуацию. Однако ранее Израиль утверждал, что несколько случаев жертв среди гражданского населения в Газе были вызваны неудачей палестинских ракет. Кроме того, страна обвиняет террористические группы в запуске ракет в густонаселенные гражданские районы Израиля.
Впоследствии медики из Сектора Газы сообщили о гибели 10 человек в результате израильского авиаудара в лагере беженцев Аль-Шати. Известно, что погибли 8 детей и 2 женщины из одной семьи Абу Хатаб.
В Армии Обороны Израиля сообщили, что за ночь уничтожили десятки объектов в секторе Газа. В частности, речь идет о многочисленных позициях мест запуска ракет. Среди них были также дальнобойные пусковые установки, которые использовались для обстрела Иерусалима.
Они также нанесли удар по складу оружия, по военно-морских силах ХАМАС и других военных объектах группировки ХАМАС.
Коротко о борьбе между Израилем и Палестиной
- Конфликт между странами возобновился в начале мая из-за того, что Израиль хотел выселить палестинцев из Восточного Иерусалима. Вследствие протестов пострадали более двухсот человек.
- После этого начались обстрелы между палестинским группировкам ХАМАС и Армией обороны Израиля. Жертвы есть с обеих сторон.
- 12 мая Президент США Джо Байден поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и сообщил, что Израиль имеет право защищаться, но ситуацию надо урегулировать оперативно.
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