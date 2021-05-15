Выпущенная по сектору Газа ракета попала в лагерь, где жили палестинские беженцы. Известно, что погибли по меньшей мере 10 гражданских. Среди них несколько детей.

О попадании ракеты в лагерь беженцев в секторе Газа сообщают палестинские СМИ. Они также рассказали о количестве жертв.

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Обстрел сектора Газы

Вследствие попадания ракеты погибли до 10 человек, среди которых были дети. Палестинские СМИ также утверждают, что некоторые беженцы оказались под завалами здания в лагере Аль-Шати. В обстрелах обвиняют Армию обороны Израиля.

Израильская армия не комментировала эту ситуацию. Однако ранее Израиль утверждал, что несколько случаев жертв среди гражданского населения в Газе были вызваны неудачей палестинских ракет. Кроме того, страна обвиняет террористические группы в запуске ракет в густонаселенные гражданские районы Израиля.

UPDATE: Death toll from Israeli attack on al Shati Camp in #Gaza rises to eight civilians, including 6 children and 2 women as search and rescue operations continue – Gaza's Ministry of Health pic.twitter.com/OJPNexFyDC — TRT World Now (@TRTWorldNow) May 15, 2021

Впоследствии медики из Сектора Газы сообщили о гибели 10 человек в результате израильского авиаудара в лагере беженцев Аль-Шати. Известно, что погибли 8 детей и 2 женщины из одной семьи Абу Хатаб.

UPDATE: Family of 10 killed in Saturday morning Israeli air strike on residential building in #Gaza – medics pic.twitter.com/PuCnUJomsL — TRT World Now (@TRTWorldNow) May 15, 2021

В Армии Обороны Израиля сообщили, что за ночь уничтожили десятки объектов в секторе Газа. В частности, речь идет о многочисленных позициях мест запуска ракет. Среди них были также дальнобойные пусковые установки, которые использовались для обстрела Иерусалима.

Они также нанесли удар по складу оружия, по военно-морских силах ХАМАС и других военных объектах группировки ХАМАС.

חיל-האוויר תקף הלילה עשרות מטרות טרור ברצועת עזה.



בין המטרות שהותקפו: מספר רב של עמדות שיגור רקטות ומשגרים תת קרקעיים, חוליות מחבלים, פיר מנהרה של חמאס, דירות מבצעיות של פעילי הכוח הימי של חמאס, משרדו המבצעי של ראש מנגנוני הביטחון של חמאס, מספר מחסני אמל"ח משמעותיים, ועוד. pic.twitter.com/D1xFvG91Pf — Israeli Air Force (@IAFsite) May 15, 2021

Коротко о борьбе между Израилем и Палестиной

Конфликт между странами возобновился в начале мая из-за того, что Израиль хотел выселить палестинцев из Восточного Иерусалима. Вследствие протестов пострадали более двухсот человек.

После этого начались обстрелы между палестинским группировкам ХАМАС и Армией обороны Израиля. Жертвы есть с обеих сторон.

12 мая Президент США Джо Байден поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и сообщил, что Израиль имеет право защищаться, но ситуацию надо урегулировать оперативно.

Важно! Подробнее об эскалации и ее причины читайте по ссылке.