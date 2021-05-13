Президент США Джо Байден поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Это произошло вечером 12 мая на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Во время разговора политики обсудили действия ХАМАС и реакцию Израиля. Байден при этом заявил, что Израиль, безусловно, имеет право защищаться. Но ситуацию надо урегулировать оперативно.

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Байден и Нетаньяху поговорили по телефону: главное о разговоре

Глава Белого дома Джо Байден в беседе 12 мая по телефону с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху выразил надежду, что майский палестино-израильский конфликт вскоре урегулируют.

Надеюсь, это закончится. Причем лучше, чтобы это произошло раньше, а не позже. В сложившейся ситуации Израиль имеет право защищаться,

– сказал Байден.

Главные месседжи Байдена о ситуации в Израиле:

США осуждают "ракетные обстрелы ХАМАС и других террористических групп" по Иерусалиму и Тель-Авиву.

И непоколебимо поддерживают законное право Израиля защищать себя и свой народ.

Также Байден пообещал поддержку США на пути к восстановлению спокойствия в регионе.

Отдельно в сообщении Белого дома указано, что:

США держат постоянный контакт со странами региона.

В основном речь об Египте, Иордании, Катаре и официальных лицах Палестины.

Непосредственную "личную связь" также США будут поддерживать с Израилем "в ближайшие дни".

К слову, такую же позицию перед этим выразил и госсекретарь США Энтони Блинкен, который также общался с Биньямином Нетаньяху 12 мая.

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7 мая, в последний день Рамадана, в Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильскими правоохранителями. 10 мая они возобновились еще агрессивнее на Храмовой горе. Известно о сотнях пострадавших.

В тот же день из Сектора Газы по Израилю выпустили ракеты. И далее в течение трех суток обстрелы не прекращались. Израиль в ответ нанес вооруженные удары по палестинским территориям.

Всего за это время в небо взлетели несколько сотен ракет. В городе Лод, расположенном в 20 километрах от Тель-Авива, после столкновений между арабскими и еврейскими жителями объявили чрезвычайное положение.