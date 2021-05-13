Израиль имеет право защищаться, – Байден поговорил по телефону с Нетаньяху
Президент США Джо Байден поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Это произошло вечером 12 мая на фоне обострения палестино-израильского конфликта.
Источник:пресс-служба Белого дома
Во время разговора политики обсудили действия ХАМАС и реакцию Израиля. Байден при этом заявил, что Израиль, безусловно, имеет право защищаться. Но ситуацию надо урегулировать оперативно.
К теме Из Сектора Газа по Израилю выпустили более 1000 ракет: Тель-Авив готовит ответ
Байден и Нетаньяху поговорили по телефону: главное о разговоре
Глава Белого дома Джо Байден в беседе 12 мая по телефону с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху выразил надежду, что майский палестино-израильский конфликт вскоре урегулируют.
Надеюсь, это закончится. Причем лучше, чтобы это произошло раньше, а не позже. В сложившейся ситуации Израиль имеет право защищаться,
– сказал Байден.
Главные месседжи Байдена о ситуации в Израиле:
- США осуждают "ракетные обстрелы ХАМАС и других террористических групп" по Иерусалиму и Тель-Авиву.
- И непоколебимо поддерживают законное право Израиля защищать себя и свой народ.
- Также Байден пообещал поддержку США на пути к восстановлению спокойствия в регионе.
Отдельно в сообщении Белого дома указано, что:
- США держат постоянный контакт со странами региона.
- В основном речь об Египте, Иордании, Катаре и официальных лицах Палестины.
- Непосредственную "личную связь" также США будут поддерживать с Израилем "в ближайшие дни".
Вооруженный кризис в Израиле в мае 2021: что следует знать
- 7 мая, в последний день Рамадана, в Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильскими правоохранителями. 10 мая они возобновились еще агрессивнее на Храмовой горе. Известно о сотнях пострадавших.
- В тот же день из Сектора Газы по Израилю выпустили ракеты. И далее в течение трех суток обстрелы не прекращались. Израиль в ответ нанес вооруженные удары по палестинским территориям.
- Всего за это время в небо взлетели несколько сотен ракет. В городе Лод, расположенном в 20 километрах от Тель-Авива, после столкновений между арабскими и еврейскими жителями объявили чрезвычайное положение.
Интересно, что ранее этот же день Трамп обвинил Байдена в "слабости и отсутствии поддержки Израиля"
Поделиться новостью