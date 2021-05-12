Трамп обвинил Байдена в "слабости и отсутствии поддержки Израиля"
Дональд Трамп заявил, что "слабость" Джо Байдена привела к эскалации напряженности в Израиле. Политик считает, что на обострение ситуации повлияло и отсутствие должной поддержки Иерусалима со стороны американского президента.
Источник:сайт Дональда Трампа
Свои обвинения в отношении Байдена 45-й президент США обнародовал на своем новом сайте.
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Трамп раскритиковал политику Байдена в отношении Израиля
Когда я занимал этот пост (президента США – 24 канал), мы были известны как мирное президентство, потому что противники Израиля знали, что США твердо стоят на стороне Израиля, и в случае нападения на Израиль будет быстрое возмездие,
– отметил Трамп.
Политик считает, что за Байдена мир становится "все более жестоким и нестабильным, ибо слабость Байдена и отсутствие поддержки Израиля приводят к новым нападениям на американских союзников".
По мнению Трампа, Соединенные Штаты всегда должны быть на стороне Израиля и "четко дать понять, что палестинцы должны положить конец насилию, террору и ракетным обстрелам, а также, что США всегда будут решительно поддерживать право Израиля на самооборону".
К слову, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль и Палестину снизить градус напряжения в регионе.
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