Дональд Трамп заявил, что "слабость" Джо Байдена привела к эскалации напряженности в Израиле. Политик считает, что на обострение ситуации повлияло и отсутствие должной поддержки Иерусалима со стороны американского президента.

Свои обвинения в отношении Байдена 45-й президент США обнародовал на своем новом сайте.

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Трамп раскритиковал политику Байдена в отношении Израиля

Когда я занимал этот пост (президента США – 24 канал), мы были известны как мирное президентство, потому что противники Израиля знали, что США твердо стоят на стороне Израиля, и в случае нападения на Израиль будет быстрое возмездие,

– отметил Трамп.

Политик считает, что за Байдена мир становится "все более жестоким и нестабильным, ибо слабость Байдена и отсутствие поддержки Израиля приводят к новым нападениям на американских союзников".

По мнению Трампа, Соединенные Штаты всегда должны быть на стороне Израиля и "четко дать понять, что палестинцы должны положить конец насилию, террору и ракетным обстрелам, а также, что США всегда будут решительно поддерживать право Израиля на самооборону".

К слову, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль и Палестину снизить градус напряжения в регионе.

Обратите внимание! Всего с начала обострения израильско-палестинского конфликта с 10 мая из Сектор Газа в сторону израильских городов выпустили более 1 тысячи ракет, большинство из которых перехватила система "Железный купол". В ответ Израиль нанес удар по 500 объектам ХАМАС. По словам представителя вооруженных сил Израиля Хидая Зилбермана, мощности боевиков уже исчерпываются.