Дональд Трамп заявив, що "слабкість" Джо Байдена призвела до ескалації напруженості в Ізраїлі. Політик вважає, що на загострення ситуації вплинула і відсутність належної підтримки Єрусалиму зі сторони американського президента.

Свої звинувачення щодо Байдена 45-й президент США оприлюднив на своєму новому сайті.

Дізнайтеся більше Ескалація між Ізраїлем та Палестиною: все, що відомо про конфлікт

Трамп розкритикував політику Байдена щодо Ізраїлю

Коли я займав цей пост (президента США – 24 канал), ми були відомі як мирне президентство, тому що противники Ізраїлю знали, що США твердо стоять на стороні Ізраїлю, і в разі нападу на Ізраїль буде швидка відплата,

– зазначив Трамп.

Політик вважає, що за Байдена світ стає "все більш жорстоким і нестабільним, бо слабкість Байдена і відсутність підтримки Ізраїлю призводять до нових нападів на американських союзників".

На думку Трампа, Сполучені Штати завжди мають бути на стороні Ізраїлю і "чітко дати зрозуміти, що палестинці повинні покласти край насильству, терору і ракетному обстрілу, а також, що США завжди будуть рішуче підтримувати право Ізраїлю на самооборону".

До слова, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Ізраїль і Палестину знизити градус напруги у регіоні.

Зверніть увагу! Загалом від початку загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту з 10 травня через Сектору Гази у сторону ізраїльських міст випустили понад 1 тисячу ракет, більшість з яких перехопила система "Залізний купол". У відповідь Ізраїль завдав удару по 500 об'єктах ХАМАС. За словами речника збройних сил Ізраїлю Хідая Зілбермана, потужності бойовиків вже вичерпуються.