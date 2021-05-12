Конфликт между Израилем и Палестиной продолжается еще с 50-х годов прошлого века. Ситуация обострилась, когда в мае 2021 года Израиль начал выселение нескольких палестинских семей из Восточного Иерусалима.

Причина обострения конфликта в Израиле

На обострение между палестинцами и израильтянами повлияло судебное решение в отношении земли, где построены палестинские дома. Оно привело к массовым беспорядкам в конце священного для мусульман месяца Рамадана.

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Детали судебного заседания

Израильские националисты заявили, что территория Восточного Иерусалима принадлежала Израилю до того, как Иордания поселила туда нынешних жителей. Так вроде закон позволяет вернуть израильтянам имущество, которое было утрачено во время войны за независимость в 1948 году. Поэтому суд решил выселить палестинские семьи.

Израильское правительство охарактеризовал ситуацию, как "спор между частными сторонами". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отмалчивался насчет событий. В то же время, министр внутренних дел и министр юстиции регулярно встречались с руководителями правоохранительных органов и в основном поддерживали их действия.

Вспыхнули массовые столкновения

Столкновения между палестинцами и израильской полицией вспыхнули в районе Шейх-Джарра. Люди говорили, что выселять их из домов, где они живут десятилетиями, – крайне несправедливо.

Местом противостояния 7 – 8 мая стала священная для мусульман мечеть Аль-Акса в Старом городе Иерусалима. Это место также является святым для евреев, известным как Храмовая гора. Там столкнулись палестинцы, израильтяне и силовики. Последние использовали условные пули и свето-шумовые гранаты в ответ на попытки палестинцев забрасывать их камнями и бутылками.

Смотрите видео столкновений на Храмовой горе:

Red Crescent: 163 Palestinians have been injured, 23 hospitalized as Israelis fire sound bombs and tear gas inside the Al Aqsa Mosque compound pic.twitter.com/eb0RbGSNW1 — لينة (@LinahAlsaafin) May 7, 2021

#Israel #Palestinians : #US calls for de-escalation of tensions in #Jerusalem & for Palestinian evictions to be avoided - on day that dozens of Palestinians injured in clashes with Israeli police on Al Aqsa - while 3 shot dead in gunfight with soldiers at checkpoint in West Bank pic.twitter.com/HTk64I8UI3 — sebastian usher (@sebusher) May 7, 2021

В эскалации насилия обвиняли и полицию. Мол, правоохранители действовали слишком жестко. Ранее они установили заграждения, которые перекрыли доступ мусульманам к Дамасским воротам – района, который регулярно посещают паломники.

10 мая столкновения возобновились. Несколько десятков евреев начали пробиваться на Храмовую гору, несмотря на запрет полиции. Чтобы остановили людей, правоохранители применили свето-шумовые гранаты.

Пострадавшие во время столкновений

В результате кровавых событий пострадали по меньшей мере 222 человека. Среди них:

205 палестинцев;

17 полицейских.

Примерно половину пострадавших доставили в больницы Иерусалима. Известно, что один человек потерял глаз, 2 получили ранения головы, а еще один – переломы челюсти.

Что известно о жертвах

Трое палестинцев, по информации израильской полиции, открыли огонь по военной базе. Правоохранители смертельно ранили двоих из них.

Обратите внимание! На фоне беспорядков в Израиле стартовали самые масштабные в истории страны военные учения. Военные должны были имитировать "месяц войны", чтобы повысить свою боевую готовность. Учения назвали "Огненные колесницы".

Ракетные обстрелы Израиля и ХАМАС

Первой атаковала Палестина

10 мая боевики исламистской группировки ХАМАС выпустили 7 ракет в сторону южного Израиля. В ответ, израильские танки нанесли удар по объектам в Секторе Газа. Из-за этого в Палестине погибли 20 человек, из них – 9 детей и офицер ХАМАСа. Кроме того, 65 человек получили ранения.

Смотрите видео ракетных обстрелов:

Stressed night for our Israeli friends.. Wishing not a good night for radical Islamic terrorists attacking civilian areas of central and southern part of Israel from #Gaza #PrayForIsrael #IsraelUnderAttack #IndiaStandsWithIsrael #StayStrongIsrael #Jerusalem pic.twitter.com/WDH9bQxabL — Vivek Bajpai विवेक बाजपेयी (@vivekbajpai84) May 10, 2021

Обстрелы не утихали всю ночь. ХАМАС выпустил по Израилю более 200 ракет. Однако, по словам представитель Армии обороны Израиля Джонатана Конрикуса, около трети из них упали на территорию самого Секетора Газа. В ответ, израильские солдаты поразили 140 военных целей на территории Сектора Газа.

Обстрел Акшелона

11 мая под обстрел попал израильский город Ашкелон. Ракеты попали в жилой дом и школу. В результате погибли 2 женщины.

Справка. Израильская система "Железный купол" уничтожает от 85 до 95% запущенных ракет.

Сектор Газа обстрелял Акшелон: видео

כך נראה המטח לעבר אשקלון לפני כמה דקות. pic.twitter.com/61dJWaS823 — almog boker (@bokeralmog) May 11, 2021

Боевики выпустили ракеты по Тель-Авиву

Поздно вечером, 11 мая, ХАМАС выпустил 130 ракет на израильскую столицу. В некоторых городах началась эвакуация населения. Обитатели Тель-Авива скрывались в бомбоубежищах.

В эпицентре оказался аэропорт имени Бен Гуриона. Из-за этого украинский самолет не мог приземлиться и его направили на Кипр. Правоохранители проводили эвакуацию работников и пассажиров. Все рейсы временно прекратили.

Ракеты над аэропортом: видео

Ракеты попали в пригород столицы. На видео из социальных сетей были видны охваченные огнем улицы города Холон. По данным СМИ, пострадали по меньшей мере 8 человек.

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Утром 12 мая, обстрелы Тель-Авива возобновились. В результате число погибших возросло до 5 человек. Известно, что среди них были 52-летний отец и его 16-летняя дочь. Они находились в автомобиле, когда в него попала ракета.

Другая ракета попала в жилой дом в городе Ехуд, что к северу от аэропорта. Семья в тот момент пряталась в бомбоубежище, поэтому никто не пострадал. Зато дом – разрушен.



Разрушенный ракетами дом / Фото The Time of Israel

Чрезвычайная ситуация в Лоди

В городе Лод усилились столкновения между евреями и арабами. Люди начали жечь автомобили, магазины и даже синагоги. Кроме того, они стреляли в правоохранителей. Из-за этого в городе ввели чрезвычайную ситуацию. Туда срочно выехал премьер-министр.

Потери Сектора Газа

Израильские военные атаковали штаб-квартиру разведки ХАМАС. В результате двое боевиков погибли.

Кроме того, ракеты попали в многоэтажный дом в Секторе Газа. Девятиэтажная конструкция за считанные минуты завалилась на бок. Заметим, сначала израильские военные выпустили 5 предупредительных ракет.

Всего из-за обстрелов в Палестине, по состоянию на 12 мая, погибли 43 человека, из них 13 детей. Кроме того, 290 человек пострадали.​

В мире возникли столкновения между арабами и евреями

Конфликт между Израилем и Палестиной быстро распространился и на другие страны. В США, Германии и Великобритании сторонники двух сторон вышли на акции протеста. В Нью-Йорке между активистами вспыхнули столкновения, правоохранители задержали одного человека.

В Лондоне сторонники Палестины действовали крайне агрессивно. Сперва они разорвали, а затем подожгли флаг Израиля. Полицейские начали задерживать демонстрантов.

Смотрите видео столкновений в Лондоне:

Реакция мира

Министерство иностранных дел Украины призвало стороны конфликта немедленно прекратить ракетные обстрелы. Кроме того, украинское посольство дало рекомендации нашим гражданам в Израиле, как вести себя во время ракетного обстрела.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль и Палестину снизить напряжение в регионе. Он также призвал отложить решение о переселении палестинских семей.

Кроме того, Совет нацбезопасности ООН созвал заседание из-за эскалации между Израилем и Палестиной.