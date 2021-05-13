Народные депутаты, члены группы дружбы Украина – Израиль разработали совместное заявление. Оно касается обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Нардепы призвали принять все возможные меры, чтобы уменьшить насилие в Израиле. Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий.

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По его словам, в Украине с глубоким беспокойством наблюдают за обострением палестино-израильского противостояния, которое продолжается на протяжении последних дней и привело к многочисленным человеческим жертвам.

Разрушенные дома, жертвы среди мирного населения, сотни раненых, нуждающихся в медицинской помощи – вот горькая реальность, с которой сталкиваются жители региона,

– написал Куницкий.

Он отметил, что Украина как никто понимает боль от человеческих потерь, ведь также страдает от вооруженного конфликта, который развязала Россия.

Поэтому нардепы признают право Израиля на самооборону и призывают как можно быстрее принять все возможные меры для деэскалации насилия.

Отметим! Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Израиль имеет право защищаться, но ситуацию надо урегулировать оперативно.

Нет ничего важнее жизни человека, поэтому стоит приложить все усилия, чтобы остановить кровопролитие и предупредить новые жертвы среди гражданского населения", – говорится в сообщении.

Кстати, Президент Украины Владимир Зеленский призвал прекратить противостояние, подчеркнув, что обстрелы вызвали много человеческих трагедий.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке