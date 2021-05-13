Украина понимает боль Израиля: в Раде разработали заявление об обострении на Ближнем Востоке
Народные депутаты, члены группы дружбы Украина – Израиль разработали совместное заявление. Оно касается обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Источник:фейсбук Александра Куницкого
Нардепы призвали принять все возможные меры, чтобы уменьшить насилие в Израиле. Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий.
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По его словам, в Украине с глубоким беспокойством наблюдают за обострением палестино-израильского противостояния, которое продолжается на протяжении последних дней и привело к многочисленным человеческим жертвам.
Разрушенные дома, жертвы среди мирного населения, сотни раненых, нуждающихся в медицинской помощи – вот горькая реальность, с которой сталкиваются жители региона,
– написал Куницкий.
Он отметил, что Украина как никто понимает боль от человеческих потерь, ведь также страдает от вооруженного конфликта, который развязала Россия.
Поэтому нардепы признают право Израиля на самооборону и призывают как можно быстрее принять все возможные меры для деэскалации насилия.
Нет ничего важнее жизни человека, поэтому стоит приложить все усилия, чтобы остановить кровопролитие и предупредить новые жертвы среди гражданского населения", – говорится в сообщении.
Кстати, Президент Украины Владимир Зеленский призвал прекратить противостояние, подчеркнув, что обстрелы вызвали много человеческих трагедий.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
- Между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Кровавые столкновения усилились 7 мая на Храмовой горе.
- С Сектора Газа по Израилю в ночь с 10 на 11 мая выпустили сотни ракет. По израильской информации, в их сторону выпустили примерно 1500 ракет.
- Израиль отвечает бомбардировкой, нанося удары по объектам боевиков. По данным СМИ, от обстрелов погибли более 40 человек.
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