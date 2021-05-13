Боевики заплатят очень высокую цену, – премьер Израиля готов вывести армию на улицы городов
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне обострения палестино-израильского конфликта подчеркнул, что насилие недопустимо. Также он пообещал "вернуть порядок в израильские города".
Источник:CNBC
Такое заявление премьер Израиля сделал в своем вечернем видеообращении к народу 12 мая. Это произошло после очередного дня интенсивных обстрелов территории Израиля из Сектора Газа.
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Главные тезисы из обращения Нетаньяху
Глава израильского правительства заявил, что боевики в Секторе Газа "заплатят очень высокую цену" за обстрел. Отдельно он назвал "невыносимыми" сцены хаоса и насилия между арабами и евреями за последние дни.
Мы видели, как арабские мятежники поджигали синагоги, поджигали автомобили, нападали на полицию, нападали на мирных и невинных граждан. Для нас это неприемлемо. Это анархия,
– заявил израильский премьер.
По его словам, "ничто не может оправдать нападение арабской толпы на евреев, как ничто не может оправдать и нападение еврейской толпы на арабов".
Нетаньяху отметил, что люди не могут взять закон на себя. Это касается, как арабов, так и израильтян.
Вы не можете подойти к арабу и попробовать его линчевать – так же как мы не можем видеть, как арабские граждане ведут себя так с евреями. Так не пойдет. Такое насилие – это не мы,
– подчеркнул Биньямин Нетаньяху.
Он также рассказал, что окажет полиции полную поддержку, больше полномочий и ресурсов, чтобы обеспечить соблюдение закона. В то же время Нетаньяху готов отправить подразделения Вооруженных сил Израиля на улицы израильских городов. Однако лишь в той мере, в какой это допускает закон.
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