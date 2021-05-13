Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне обострения палестино-израильского конфликта подчеркнул, что насилие недопустимо. Также он пообещал "вернуть порядок в израильские города".

Такое заявление премьер Израиля сделал в своем вечернем видеообращении к народу 12 мая. Это произошло после очередного дня интенсивных обстрелов территории Израиля из Сектора Газа.

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Главные тезисы из обращения Нетаньяху

Глава израильского правительства заявил, что боевики в Секторе Газа "заплатят очень высокую цену" за обстрел. Отдельно он назвал "невыносимыми" сцены хаоса и насилия между арабами и евреями за последние дни.

Мы видели, как арабские мятежники поджигали синагоги, поджигали автомобили, нападали на полицию, нападали на мирных и невинных граждан. Для нас это неприемлемо. Это анархия,

– заявил израильский премьер.

По его словам, "ничто не может оправдать нападение арабской толпы на евреев, как ничто не может оправдать и нападение еврейской толпы на арабов".

Актуально! Во время столкновений вечером 12 мая толпа жестоко избил водителя-араба в Бат-Яме. Водитель пытался скрыться на автомобиле после того, как демонстранты поняли, что он араб, но ему это не удалось.

Нетаньяху отметил, что люди не могут взять закон на себя. Это касается, как арабов, так и израильтян.

Вы не можете подойти к арабу и попробовать его линчевать – так же как мы не можем видеть, как арабские граждане ведут себя так с евреями. Так не пойдет. Такое насилие – это не мы,

– подчеркнул Биньямин Нетаньяху.

Он также рассказал, что окажет полиции полную поддержку, больше полномочий и ресурсов, чтобы обеспечить соблюдение закона. В то же время Нетаньяху готов отправить подразделения Вооруженных сил Израиля на улицы израильских городов. Однако лишь в той мере, в какой это допускает закон.

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