С начала обострения палестино-израильского противостояния с Сектора Газа выпустили более 1300 ракет. Такие подсчеты военных Израиля. Тель-Авив одобрил удары – по объектам ХАМАСа.

Израильские СМИ сообщают, что только за 12 мая из Сектора Газа осуществили 180 ракетных и минометных обстрелов. Многие из них перехватила система "Железный купол".

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Израиль заявляет об уничтожении главарей ХАМАСа

В отношении Израиля, то он осуществляет удары – их за три дня на Сектор Газа пришлось больше сотни. Израильские военные заявляют об уничтожении нескольких лидеров движения ХАМАС. Жертвами противостояния уже стали более 50 палестинцев, среди них есть и дети, и не менее 6 израильтян.

Израиль продолжит обстрел объектов ХАМАСа

Как сообщает The Times of Israel, Кабинет безопасности Израиля отреагирует на обстрелы противников ударами по объектам ХАМАС в Секторе Газа. В частности, под прицел может попасть здание казначейства.

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Таким образом говорить о деэскалации рано. Ситуация будет оставаться очень сложной, пишут СМИ, еще в течение нескольких дней.