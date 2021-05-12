Из Сектора Газа по Израилю выпустили более 1000 ракет: Тель-Авив готовит ответ
С начала обострения палестино-израильского противостояния с Сектора Газа выпустили более 1300 ракет. Такие подсчеты военных Израиля. Тель-Авив одобрил удары – по объектам ХАМАСа.
Источник:BBC
Израильские СМИ сообщают, что только за 12 мая из Сектора Газа осуществили 180 ракетных и минометных обстрелов. Многие из них перехватила система "Железный купол".
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Израиль заявляет об уничтожении главарей ХАМАСа
В отношении Израиля, то он осуществляет удары – их за три дня на Сектор Газа пришлось больше сотни. Израильские военные заявляют об уничтожении нескольких лидеров движения ХАМАС. Жертвами противостояния уже стали более 50 палестинцев, среди них есть и дети, и не менее 6 израильтян.
Израиль продолжит обстрел объектов ХАМАСа
Как сообщает The Times of Israel, Кабинет безопасности Израиля отреагирует на обстрелы противников ударами по объектам ХАМАС в Секторе Газа. В частности, под прицел может попасть здание казначейства.
Актуально Эскалация между Израилем и Палестиной: все, что известно о конфликте
Таким образом говорить о деэскалации рано. Ситуация будет оставаться очень сложной, пишут СМИ, еще в течение нескольких дней.
Что известно об обострении конфликта на Ближнем Востоке?Новая эскалация противостояния между палестинцами и израильтянами состоялась в апреле 2021 года. Причина – попытка выселить из Восточного Иерусалима мусульманские семьи. В столкновениях между палестинцами и правоохранителями Израиля пострадали более 200 человек. 10 мая из Сектора Газа начали обстрел израильской территории. В городах Израиля продолжаются беспорядки.
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