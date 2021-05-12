Военные Израиля 12 мая разрушили третье из самых высоких сооружений в Секторе Газа, башню Аль Шорук. Это произошло в ответ на обстрелы боевиков ХАМАС.

В здании были расположены офисы ведущих местных и иностранных медиа. Силы обороны Израиля предупредили, что уничтожат сооружение.

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Здание упало

Израильские военные нанесли несколько ударов в качестве предупреждения. Это для того, чтобы из Аль Шорук успели вывести людей.

Такие предупреждающие удары в Секторе Газа называют "тук-тук в потолок", их наносят ракетами без боезарядов. А потом бомбят по-настоящему,

– написал Цаплиенко.

В результате башня полностью разрушена. Пока неизвестно, есть ли погибшие или пострадавшие.

Обратите внимание! Накануне в Секторе Газа ракеты Израиля попали в многоэтажный дом. Здание не выдержало и завалилось на бок.

Конфликт Израиля и Палестины: что надо знать

Конфликт между Израилем и Палестиной продолжается уже десятки лет. Правда, недавно он особенно обострился.

Израильские правоохранители начали выселять палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме. Из-за этого вспыхнули масштабные столкновения между палестинцами и полицейскими. Пострадали по меньшей мере 222 человека.

10 мая боевики исламистской группировки ХАМАС отправили ракеты на территорию Израиля. В ответ государство атаковало объекты Сектора Газа.

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