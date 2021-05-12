Військові Ізраїлю 12 травня зруйнували третю з найвищих споруд у Секторі Гази, вежу Аль Шорук. Це відбулось у відповідь на обстріли бойовиків ХАМАС.

У будівлі були розташовані офіси провідних місцевих та іноземних медіа. Сили оборони Ізраїлю попередили, що знищать споруду.

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Будівля впала

Ізраїльські військові нанесли кілька ударів як попередження. Це для того, щоб з Аль Шорук встигли вивести людей.

Такі попереджувальні удари у Секторі Гази називають "тук-тук у стелю", їх завдають ракетами без боєзарядів. А потом бомблять по-справжньому,

– написав Цаплієнко.

У результаті вежа вщент зруйнована. Наразі невідомо, чи є загиблі або постраждалі.

Зверніть увагу! Напередодні у Секторі Гази ракети Ізраїлю поцілили у багатоповерховий будинок. Будівля не витримала і завалилася на бік.

Конфлікт Ізраїлю та Палестини: що треба знати

Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною триває вже десятки років. Щоправда, нещодавно він особливо загострився.

Ізраїльські правоохоронці почали виселяти палестинців з їхніх домівок у Східному Єрусалимі. Через це спалахнули масштабні сутички між палестинцями та поліцейськими. Постраждали щонайменше 222 людини.

10 травня бойовики ісламістського угруповання ХАМАС відправили ракети на територію Ізраїлю. У відповідь держава атакувала об'єкти Сектора Гази.

Детальніше Ескалація між Ізраїлем та Палестиною: все, що відомо про конфлікт