Бойовики ісламістського угруповання ХАМАС підтвердили те, що під час удару ізраїльської армії загинув командир Басс Ісса. Він відповідав за операції в місті Газа.

Також під час ізраїльської атаки загинули ще кілька бойовиків. Про це 12 травня повідомила бригада "Ізз ад-Дін аль-Кассам".

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Заява угруповання ХАМАС

ХАМАС підтвердив загибель палестинського командира бойового крила цього руху Басс Ісса. Перед тим ізраїльська спецслужба "ШАБАК" повідомила про те, що знищила 4 командирів угруповання ХАМАС. Відомо, що загинули глава району Хан-Юніс Рафал Саламех, глава військової розвідки ХАМАС Мохаммад Язурі.

Бойовики загинули в результаті ізраїльського авіаудару по Сектору Гази. До речі, Ізраїль повідомив, що їхні будинки були "частиною терористичної інфраструктури". Варто відзначити, що Ізраїль таким чином відповів на ракетний обстріл угруповання ХАМАС.

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