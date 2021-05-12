Збройні сили Ізраїлю повідомили про загибель свого військового. Внаслідок обстрілу зі Сектору Гази із застосуванням протитанкової ракети 12 травня загинув старший сержант Омер Табіб.

Ще 2 військовослужбовців внаслідок обстрілу ХАМАС отримали поранення – середні та важкі.

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Ізраїль повідомив про втрату воїна

Водночас вранці 12 травня загинув старший сержант Омер Табіб, боєць 931-го батальйону бригади "Нахаль". Він став жертвою обстрілу зі сторони Сектору Гази із застосуванням протитанкової ракети.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ХАМАС запустив у сторону ізраїльського селища Натів а-Асара російський протитанковий ракетний комплекс "Корнет". Комплекс влучив у позашляховик, в якому і перебував загиблий військовий.

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