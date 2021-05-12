Вооруженные силы Израиля сообщили о гибели своего военного. В результате обстрела из Сектора Газа с применением противотанковой ракеты 12 мая погиб старший сержант Омер Табиб.

Еще 2 военнослужащих в результате обстрела ХАМАС получили ранения – средние и тяжелые.

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Израиль сообщил о потере воина

В то же время утром 12 мая погиб старший сержант Омер Табиб, боец 931-го батальона бригады "Нахаль". Он стал жертвой обстрела со стороны Сектора Газа с применением противотанковой ракеты.

Напомним, ранее стало известно, что ХАМАС запустил в сторону израильского поселка Натив а-Асара российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет". Комплекс попал во внедорожник, в котором и находился погибший военный.

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