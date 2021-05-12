В Израиле заявили о гибели военного в результате обстрела из Сектора Газа
Вооруженные силы Израиля сообщили о гибели своего военного. В результате обстрела из Сектора Газа с применением противотанковой ракеты 12 мая погиб старший сержант Омер Табиб.
Источник:The Jerusalem Post
Еще 2 военнослужащих в результате обстрела ХАМАС получили ранения – средние и тяжелые.
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Израиль сообщил о потере воина
В то же время утром 12 мая погиб старший сержант Омер Табиб, боец 931-го батальона бригады "Нахаль". Он стал жертвой обстрела со стороны Сектора Газа с применением противотанковой ракеты.
Напомним, ранее стало известно, что ХАМАС запустил в сторону израильского поселка Натив а-Асара российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет". Комплекс попал во внедорожник, в котором и находился погибший военный.
Что известно о конфликте между Израилем и Палестиной
- Конфликт между сторонами обострился, когда израильские правоохранители начали выселять палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме.
- Из-за этого на Храмовой горе вспыхнули массовые столкновения между палестинцами и правоохранителями. Известно о по меньшей мере 222 пострадавших.
- 10 мая боевики исламистской группировки ХАМАС отправили ракеты на территорию Израиля. В ответ государство атаковало объекты Сектора Газа.
- Вечером 11 мая Палестина вновь обстреляла Тель-Авив. Израиль нанес ответный удар.
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