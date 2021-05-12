ХАМАС обстрелял израильский поселок из российского "Корнета": видео
Участники группировки ХАМАС утром 12 мая обстреляли израильский поселок. Удары нанесли из российского противотанкового ракетного комплекса "Корнет".
Источник:The Jerusalem Post
Представители ХАМАС выпустили противотанковую ракету во внедорожник в израильском поселке Натив а-Асара.
Читайте также ХАМАС возобновил массовые обстрелы Израиля: число жертв возросло
Обстрел израильского поселка российским оружием
Машину обстреляли из российского комплекса "Корнет". В результате обстрела погиб 1 гражданин Израиля, еще 2 – получили серьезные ранения.
Когда раненых попытались эвакуировать, участники ХАМАС открыли огонь из минометов. Позже раненых госпитализировали, они находятся в критическом состоянии.
Примерно в 12:00 по местному времени ХАМАС продолжил обстрел поселка.
Что известно о комплексе "Корнет"Это – разработка тульского "Конструкторского бюро приборостроения". Ракетный комплекс начали поставлять на мировой рынок в 1990-е годы. Впервые о том, что у палестинских боевиков в Секторе Газа есть ПТРК "Корнет", стало известно в 2010 году.
ХАМАС обстрелял израильский поселок из российского "Корнета": видео
Поделиться новостью