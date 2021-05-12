Участники группировки ХАМАС утром 12 мая обстреляли израильский поселок. Удары нанесли из российского противотанкового ракетного комплекса "Корнет".

Представители ХАМАС выпустили противотанковую ракету во внедорожник в израильском поселке Натив а-Асара.

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Обстрел израильского поселка российским оружием

Машину обстреляли из российского комплекса "Корнет". В результате обстрела погиб 1 гражданин Израиля, еще 2 – получили серьезные ранения.

Когда раненых попытались эвакуировать, участники ХАМАС открыли огонь из минометов. Позже раненых госпитализировали, они находятся в критическом состоянии.

Примерно в 12:00 по местному времени ХАМАС продолжил обстрел поселка.

Обратите внимание! Всего с начала обострения израильско-палестинского конфликта с 10 мая из Сектора Газа в сторону израильских городов выпустили более 1000 ракет, большинство из которых перехватила система "Железный купол". В ответ Израиль нанес удар по 500 объектам ХАМАС. По словам представителя вооруженных сил Израиля Хида Зилбермана, мощности боевиков уже исчерпываются.

Что известно о комплексе "Корнет" Это – разработка тульского "Конструкторского бюро приборостроения". Ракетный комплекс начали поставлять на мировой рынок в 1990-е годы. Впервые о том, что у палестинских боевиков в Секторе Газа есть ПТРК "Корнет", стало известно в 2010 году.

ХАМАС обстрелял израильский поселок из российского "Корнета": видео