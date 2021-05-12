Учасники угруповання ХАМАС вранці 12 травня обстріляли ізраїльське селище. Ударів завдали із російського протитанкового ракетного комплексу "Корнет".

Представники ХАМАС випустили протитанкову ракету в позашляховик в ізраїльському селищі Натів а-Асара.

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Обстріл ізраїльського селища російською зброєю

Машину обстріляли з російського комплексу "Корнет". У результаті обстрілу загинув 1 громадянин Ізраїлю, ще 2 – отримали серйозні поранення.

Коли поранених спробували евакуювати, учасники ХАМАС відкрили вогонь з мінометів. Пізніше поранених госпіталізували, вони перебувають в критичному стані.

Приблизно 12:00 за місцевим часом ХАМАС продовжив обстріл селища.

Зверніть увагу! Загалом від початку загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту з 10 травня через Сектору Гази у сторону ізраїльських міст випустили понад 1 тисячу ракет, більшість з яких перехопила система "Залізний купол". У відповідь Ізраїль завдав удару по 500 об'єктах ХАМАС. За словами речника збройних сил Ізраїлю Хідая Зілбермана, потужності бойовиків вже вичерпуються.

Що відомо про "Корнет" Це – розробка тульського "Конструкторського бюро приладобудування". Ракетний комплекс почали постачати на світовий ринок в 1990-і роки. Вперше про те, що у палестинських бойовиків в Секторі Гази є ПТРК "Корнет", стало відомо у 2010 році.

ХАМАС обстріляв ізраїльське селище з російського "Корнета": відео