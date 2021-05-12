Боевики исламистской группировки ХАМАС подтвердили то, что во время удара израильской армии погиб командир Басс Исса, Он отвечал за операции в городе Газа.

Также во время израильской атаки погибли еще несколько боевиков. Об этом 12 мая сообщила бригада "Изз ад-Дин аль-Кассам".

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Заявление группировки ХАМАС

ХАМАС подтвердил гибель палестинского командира боевого крыла этого движения Басс Исса. Перед тем израильская спецслужба "ШАБАК" сообщила о том, что уничтожила 4 командиров группировки ХАМАС. Известно, что погибли глава района Хан-Юнис Рафал Саламех, глава военной разведки ХАМАС Мохаммад Язури.

Боевики погибли в результате израильского авиаудара по Сектору Газа. Кстати, Израиль сообщил, что их дома были "частью террористической инфраструктуры". Стоит отметить, что Израиль таким образом ответил на ракетный обстрел группировки ХАМАС.

Краткая история противостояния между Израилем и Палестиной