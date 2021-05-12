Взорвался и завалился на бок: ракета попала в многоэтажку в Секторе Газа – видео
В Секторе Газа ракеты Израиля попали в многоэтажный дом. Конструкция не выдержала и завалилась на бок.
Источник:Associated Press
Конструкция девятиэтажного здания не выдержала и за считанные секунды рухнула. Там были расположены жилые квартиры, производственные предприятия и стоматологическая клиника.
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Что известно об обстреле
Чтобы предупредить гражданское население, Военно-воздушные силы Израиля выпустили 5 предупредительных ракет с беспилотника. Произошло это утром 12 мая. После этого реактивные самолеты снова ударили по зданию. Тогда вокруг уже собрались журналисты и спасатели.
Авиаудар сильно повредил высотку. Дым и обломки даже достигли офиса агентства Associated Press в Газе, что в 200 метрах от места происшествия.
Есть ли жертвы
Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате ракетного обстрела. Однако, судя по обнародованным кадрам, можно предположить, что жертв или пострадавших нет. Официальные данные на этот счет появятся позже.
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Обострение конфликта между Палестиной и Израилем
- 11 мая боевики ХАМАС возобновили обстрелы территории Израиля. Они применили более 200 ракет, часть из которых израильтяне отбили еще в воздухе. Впоследствии в ответ Израиль тоже открыл огонь.
- Власти Израиля сообщают о по меньшей мере восьми погибших в результате обстрела пригорода Тель-Авива. Кроме того, обстрелам подвергся местный аэропорт. Из-за этого украинский борт был вынужден сесть на Кипре.
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