В Секторе Газа ракеты Израиля попали в многоэтажный дом. Конструкция не выдержала и завалилась на бок.

Конструкция девятиэтажного здания не выдержала и за считанные секунды рухнула. Там были расположены жилые квартиры, производственные предприятия и стоматологическая клиника.

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Что известно об обстреле

Чтобы предупредить гражданское население, Военно-воздушные силы Израиля выпустили 5 предупредительных ракет с беспилотника. Произошло это утром 12 мая. После этого реактивные самолеты снова ударили по зданию. Тогда вокруг уже собрались журналисты и спасатели.

Авиаудар сильно повредил высотку. Дым и обломки даже достигли офиса агентства Associated Press в Газе, что в 200 метрах от места происшествия.

Есть ли жертвы

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате ракетного обстрела. Однако, судя по обнародованным кадрам, можно предположить, что жертв или пострадавших нет. Официальные данные на этот счет появятся позже.

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