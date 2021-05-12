Премьер Израиля Нетаньяху едет в охваченный беспорядками город Лод
В Израильском городе Лод продолжается массовый бунт на фоне обострения между израильтянами и палестинцами. Мэр города заявил, что там началась гражданская война. Между тем премьер Биньямин Нетаньяху сообщил, что срочно отправляется туда.
Источник:Times of Israel
О своем решении посетить Лод Нетаньяху объявил в ночь на 12 мая – после того, как по просьбе мэра в городе ввели чрезвычайное положение.
К слову Нетаньяху пообещал кровную расплату за обстрелы Израиля
Я весь день получал сообщение о том, что происходит здесь, в городе. Я смотрю на это очень серьезно. Мы не можем принять анархию из-за бунта,
– заявил израильский премьер.
В то же время он подчеркнул, что при возможности в Израиле могут ввести комендантский час, и пообещал, что власти удастся восстановить порядок.
В Лод ввели спецназовцев
Незадолго до заявления Биньямина Нетаньяху в охваченный беспорядками город ввели спецназовцев полиции. Это произошло сразу после введения чрезвычайного положения.
Кроме того, правительство объявило, что для восстановления правопорядка в Лод введут несколько батальонов пограничной полиции.
Сложная ситуация в Лоде: коротко
- В городе начались настоящие бунты на фоне обострения между израильтянами и палестинцами, а одной из предпосылок стала особенность его населения – оно смешанное арабо-еврейское.
- После нескольких дней ракетных обстрелов между Израилем и ХАМАСом в городе начались бунты, а их организаторы жгли магазины, машины и даже синагоги.
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