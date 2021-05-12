В Израильском городе Лод продолжается массовый бунт на фоне обострения между израильтянами и палестинцами. Мэр города заявил, что там началась гражданская война. Между тем премьер Биньямин Нетаньяху сообщил, что срочно отправляется туда.

О своем решении посетить Лод Нетаньяху объявил в ночь на 12 мая – после того, как по просьбе мэра в городе ввели чрезвычайное положение.

К слову Нетаньяху пообещал кровную расплату за обстрелы Израиля

Я весь день получал сообщение о том, что происходит здесь, в городе. Я смотрю на это очень серьезно. Мы не можем принять анархию из-за бунта,

– заявил израильский премьер.

В то же время он подчеркнул, что при возможности в Израиле могут ввести комендантский час, и пообещал, что власти удастся восстановить порядок.

В Лод ввели спецназовцев

Незадолго до заявления Биньямина Нетаньяху в охваченный беспорядками город ввели спецназовцев полиции. Это произошло сразу после введения чрезвычайного положения.

Кроме того, правительство объявило, что для восстановления правопорядка в Лод введут несколько батальонов пограничной полиции.

כוחות משטרתיים מיוחדים התחילו להגיע לעיר pic.twitter.com/jIuwKAsGyT - Bar Peleg (@bar_peleg) May 11, 2021

Сложная ситуация в Лоде: коротко