В Израиле усилились массовые беспорядки, преимущественно в городах со смешанным арабо-еврейским населением. В частности массовые беспорядки возникли в пригородах Тель-Авива, а худшей стала ситуация в городе Лод.

Беспорядки усилились на фоне обстрелов города. Вечером 11 мая на улицах Лода горели синагоги, автомобили, магазины, а зачинщики даже обстреливали правоохранителей.

Важно Нетаньяху пообещал кровную расплату за обстрелы Израиля

Ситуация в Лоде критическая

Мэр городка Яир Ревиво заявил, что в Лоде фактически началась гражданская война. Из-за обострения он просил премьера Биньямина Нетаньяху объявить чрезвычайное положение и ввести в Лод войска.

Весь Израиль должен знать: это полная потеря контроля... Это немыслимо. Синагоги сжигают, сожгли сотни авто, сотни арабских бандитов бродят по улицам,

– заявил мэр.

По его словам, многолетняя работа по примирению в городке арабов с евреями была бесполезной из-за массовых беспорядков, которые возникли.

К слову, после призыва мэра власти государства ввели чрезвычайное положение в городе.



Сожжены автомобили в Лоде / Скриншот с видео

Из-за беспорядков со стороны арабов из домов пришлось евакуваты часть еврейских жителей Лода.

בושה של ממשלה!

פורעים ערבים מעלים באש את העיר לוד ועדיין לא הכניסו כוחות צבא לתוככי העיר . אין מילים לתבוסתנות ולחולשת המנהיגים. pic.twitter.com/7pnpbZAaFy - יוסי אליטוב Yossi Elituv (@yoelituv) May 11, 2021

Обстрел правоохранителей

В ночь на 12 мая в сети опубликовали новое видео погромов Лода. На кадрах видно, как мятежники обстреливают израильских правоохранителей из травматического оружия.

Власти Израиля сообщает о 12 ликвидированных мятежников в городе. В то же время о жертвах среди местных правоохранителей информации пока нет.

Situation getting out of hand in Lod. An Arab citizen shoots at Israeli police with an automatic weapon . #Israel pic.twitter.com/nxPfcAh14V - Joe Truzman (@Jtruzmah) May 11, 2021

Город Лод в Израиле: карта