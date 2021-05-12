В Израиле усиливаются беспорядки: горят синагоги и автомобили
В Израиле усилились массовые беспорядки, преимущественно в городах со смешанным арабо-еврейским населением. В частности массовые беспорядки возникли в пригородах Тель-Авива, а худшей стала ситуация в городе Лод.
Источник:Times of Israel
Беспорядки усилились на фоне обстрелов города. Вечером 11 мая на улицах Лода горели синагоги, автомобили, магазины, а зачинщики даже обстреливали правоохранителей.
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Ситуация в Лоде критическая
Мэр городка Яир Ревиво заявил, что в Лоде фактически началась гражданская война. Из-за обострения он просил премьера Биньямина Нетаньяху объявить чрезвычайное положение и ввести в Лод войска.
Весь Израиль должен знать: это полная потеря контроля... Это немыслимо. Синагоги сжигают, сожгли сотни авто, сотни арабских бандитов бродят по улицам,
– заявил мэр.
По его словам, многолетняя работа по примирению в городке арабов с евреями была бесполезной из-за массовых беспорядков, которые возникли.
К слову, после призыва мэра власти государства ввели чрезвычайное положение в городе.
Сожжены автомобили в Лоде / Скриншот с видео
Из-за беспорядков со стороны арабов из домов пришлось евакуваты часть еврейских жителей Лода.
Обстрел правоохранителей
В ночь на 12 мая в сети опубликовали новое видео погромов Лода. На кадрах видно, как мятежники обстреливают израильских правоохранителей из травматического оружия.
Власти Израиля сообщает о 12 ликвидированных мятежников в городе. В то же время о жертвах среди местных правоохранителей информации пока нет.
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