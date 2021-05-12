В Ізраїлі посилюються заворушення: горять синагоги й автомобілі
В Ізраїлі посилилися масові безпорядки, переважно в містах зі змішаним арабо-єврейським населенням. Зокрема масові безлади виникли в передмістях Тель-Авіва, а найгіршою стала ситуація в містечку Лод.
Джерело:Times of Israel
Заворушення посилилися на тлі обстрілів міста. Ввечері 11 травня на вулицях Лоду горіли синагоги, автомобілі, магазини, а заворушники навіть обстрілювали правоохоронців.
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Ситуація в Лоді критична
Мер містечка Яір Ревіво заявив, що в Лоді фактично почалася громадянська війна. Через загострення він просив у прем'єра Біньяміна Нетаньяху оголосити надзвичайний стан і ввести в Лод війська.
Весь Ізраїль повинен знати: це повна втрата контролю… Це немислимо. Синагоги спалюють, спалили сотні авто, сотні арабських бандитів бродять по вулицях,
– заявив мер.
За його словами, багаторічна робота з примирення в містечку арабів з євреями була даремною через масові заворушення, що виникли.
До слова, після заклику мера влада держави ввела надзвичайний стан у місті.
Спалені автівки в Лоді / Скриншот з відео
Через заворушення з боку арабів з домівок довелося евакувати частину єврейських жителів Лоду.
Обстріл правоохоронців
У ніч проти 12 травня в мережі опублікували нове відео погромів з Лоду. На кадрах помітно, як бунтівники обстрілюють ізраїльських правоохоронців з травматичної зброї.
Влада Ізраїлю повідомляє про 12 ліквідованих бунтівників у місті. Водночас про жертв серед місцевих правоохоронців інформації поки немає.
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