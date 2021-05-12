В Ізраїлі посилилися масові безпорядки, переважно в містах зі змішаним арабо-єврейським населенням. Зокрема масові безлади виникли в передмістях Тель-Авіва, а найгіршою стала ситуація в містечку Лод.

Заворушення посилилися на тлі обстрілів міста. Ввечері 11 травня на вулицях Лоду горіли синагоги, автомобілі, магазини, а заворушники навіть обстрілювали правоохоронців.

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Ситуація в Лоді критична

Мер містечка Яір Ревіво заявив, що в Лоді фактично почалася громадянська війна. Через загострення він просив у прем'єра Біньяміна Нетаньяху оголосити надзвичайний стан і ввести в Лод війська.

Весь Ізраїль повинен знати: це повна втрата контролю… Це немислимо. Синагоги спалюють, спалили сотні авто, сотні арабських бандитів бродять по вулицях,

– заявив мер.

За його словами, багаторічна робота з примирення в містечку арабів з євреями була даремною через масові заворушення, що виникли.

До слова, після заклику мера влада держави ввела надзвичайний стан у місті.



Спалені автівки в Лоді / Скриншот з відео

Через заворушення з боку арабів з домівок довелося евакувати частину єврейських жителів Лоду.

בושה של ממשלה!

פורעים ערבים מעלים באש את העיר לוד ועדיין לא הכניסו כוחות צבא לתוככי העיר. אין מילים לתבוסתנות ולחולשת המנהיגים. pic.twitter.com/7pnpbZAaFy — יוסי אליטוב Yossi Elituv (@yoelituv) May 11, 2021

Обстріл правоохоронців

У ніч проти 12 травня в мережі опублікували нове відео погромів з Лоду. На кадрах помітно, як бунтівники обстрілюють ізраїльських правоохоронців з травматичної зброї.

Влада Ізраїлю повідомляє про 12 ліквідованих бунтівників у місті. Водночас про жертв серед місцевих правоохоронців інформації поки немає.

Situation getting out of hand in Lod. An Arab citizen shoots at Israeli police with an automatic weapon. #Israel pic.twitter.com/nxPfcAh14V — Joe Truzman (@Jtruzmah) May 11, 2021

Місто Лод в Ізраїлі: карта