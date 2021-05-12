Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху виступив з терміновою заявою, пов'язаною з новим загостренням у відносинах з палестинцями. У своєму зверненні Нетаньяху пообіцяв, що прибічники ХАМАСу заплатять життями за рішення обстрілювати Ізраїль.

Зі своїм зверненням ізраїльський прем'єр виступив ввечері 11 травня – одразу після того, як обстріли противника посилились, що призвело до нових жертв.

До слова Ракетні обстріли мають припинитися, – Україна відреагувала на загострення в Ізраїлі

Заява Нетаньяху

Ми провели нараду й ухвалили рішення: ХАМАС заплатив і заплатить високу ціну за своє рішення обстрілювати ізраїльську територію,

– заявив Біньямін Нетаньяху.

Очільник ізраїльського уряду зазначив, що ця битва потребує часу й терпіння, але держава продовжує наносити ударів по противнику.

"Ми перебуваємо в розпалі битви. Вчора й сьогодні ЦАХАЛ атакував сотні цілей ХАМАСу й "Ісламського джихаду". Ліквідували десятки командирів, зокрема високопоставлених", – заявив прем'єр Ізраїлю.

Він також зазначив, що це саме ХАМАС почав обстрілювати Ізраїль, а отже кров його прибічників – "на їхніх же руках".

Резюмуючи, прем'єр закликав громадян Ізраїлю дотримуватися інструкцій з безпеки, щоб не стати жертвами ворожих обстрілів.

Що таке ХАМАС?

ХАМАС – це палестинський ісламський рух, яке утримує владу в Секторі Гази. Низка держав, серед яких Ізраїль, США та Євросоюз, визнали його терористичною організацією.

Позиція армії Ізраїлю

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц зазначив, що досі залишається багато цілей, які мають намір атакувати війська держави.

За його словами, Ізраїль продовжить наносити удари по противнику – "поки в цьому буде потреба".

Водночас очільник генштабу ЦАХАЛ – Армії оборони Ізраїлю – Авів Кохаві заявив про "вкрай важку ситуацію".

Ми атакували понад 500 цілей, ліквідували десятки терористів. ЦАХАЛ продовжує діяти з усією міццю й інтенсивністю,

– запевнив Кохаві.

Попри активні обстріли Ізраїлю, не припиняються пуски ракет і з боку ХАМАС. Загалом за останню добу таких було понад 600. Сили оборони Ізраїлю показали на карті їхню інтенсивність.

Every red dot marks sirens in Israel over the last 30 minutes: Israel is under attack. pic.twitter.com/1CSOFn8NBi — Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021

Нове загострення в Ізраїлі: коротко