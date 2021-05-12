Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил со срочным заявлением, связанным с новым обострением в отношениях с палестинцами. В своем обращении Нетаньяху пообещал, что сторонники ХАМАСа заплатят жизнями за решение обстреливать Израиль.

Со своим обращением израильский премьер выступил вечером 11 мая – сразу после того, как обстрелы противника усилились, что привело к новым жертвам.

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Заявление Нетаньяху

Мы провели совещание и приняли решение: ХАМАС заплатил и заплатит высокую цену за свое решение обстреливать израильскую территорию,

– заявил Биньямин Нетаньяху.

Глава израильского правительства отметил, что эта битва требует времени и терпения, но государство продолжает наносить удары по противнику.

"Мы находимся в разгаре битвы. Вчера и сегодня ЦАХАЛ атаковал сотни целей ХАМАСа и" Исламского джихада". Ликвидировали десятки командиров, в частности высокопоставленных", – заявил премьер Израиля.

Он также отметил, что это именно ХАМАС начал обстреливать Израиль, а следовательно кровь его сторонников – "на их же руках".

Резюмируя, премьер призвал граждан Израиля следовать инструкциям по безопасности, чтобы не стать жертвами враждеских обстрелов.

Что такое ХАМАС?

ХАМАС - это палестинский исламское движение, которое удерживает власть в секторе Газа. Ряд государств, среди которых Израиль, США и Евросоюз, признали его террористической организацией.

Позиция армии Израиля

Министр обороны Израиля Бени Ганц отметил, что до сих пор остается много целей, которые намерены атаковать войска государства.

По его словам, Израиль продолжит наносить удары по противнику – "пока в этом будет необходимость".

В то же время глава генштаба ЦАХАЛ – Армии обороны Израиля – Авив Кохави заявил о "крайне тяжелой ситуации".

Мы атаковали более 500 целей, ликвидировали десятки террористов. ЦАХАЛ продолжает действовать со всей мощью и интенсивностью,

– заверил Кохави.

Несмотря на активные обстрелы Израиля, не прекращаются пуски ракет и со стороны ХАМАС. Всего за последние сутки таких было более 600. Силы обороны Израиля показали на карте их интенсивность.

Every red dot marks sirens in Israel over the last 30 minutes: Israel is under attack. pic.twitter.com/1CSOFn8NBi - Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021

Новое обострение в Израиле: коротко