В Ізраїльському місті Лод триває масовий бунт на тлі загострення між ізраїльтянами й палестинцями. Мер містечка заявив, що там почалася громадянська війна. Тим часом прем'єр Біньямін Нетаньяху повідомив, що терміново відправляється туди.

Про своє рішення відвідати Лод Нетаньяху оголосив у ніч проти 12 травня – після того, як на прохання мера в місті ввели надзвичайний стан.

До слова Нетаньяху пообіцяв кровну розплату за обстріли Ізраїлю

Я весь день отримував повідомлення про те, що відбувається тут, у місті. Я дивлюсь на це надзвичайно серйозно. Ми не можемо прийняти анархію від бунту,

– заявив ізраїльський прем'єр.

Водночас він підкреслив, що за можливості в Ізраїлі можуть ввести комендантську годину, і пообіцяв, що владі вдасться відновити порядок.

У Лод ввели спецпризначенців

Незадовго до заяви Біньяміна Нетаньяху в охоплене заворушеннями місто ввели спецпризначенців поліції. Це відбулося одразу після введення надзвичайного стану.

Крім того, уряд оголосив, що задля відновлення правопорядку в Лод введуть декілька батальйонів прикордонної поліції.

כוחות משטרתיים מיוחדים התחילו להגיע לעיר pic.twitter.com/jIuwKAsGyT — Bar Peleg (@bar_peleg) May 11, 2021

Складна ситуація в Лоді: коротко