Із Сектора Гази по Ізраїлю випустили більше ніж 1000 ракет: Тель-Авів готує відповідь
З початку загострення палестинсько-ізраїльського протистояння з Сектора Гази випустили більше ніж 1 300 ракет. Такі підрахунки військових Ізраїлю. Тель-Авів схвалив удари у відповідь – по об'єктах ХАМАСу.
Джерело:BBC
Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що лише за 12 травня з Сектора Гази здійснили 180 ракетних та мінометних обстрілів. Багато з них перехопила система "Залізний купол".
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Ізраїль заявляє про знищення ватажків ХАМАСу
Щодо Ізраїлю, то він здійснює удари у відповідь – їх за три дні на Сектор Гази припало більше ніж сотня. Ізраїльські військові заявляють про знищення кількох лідерів руху ХАМАС. Жертвами протистояння вже стали більше ніж 50 палестинців, серед них є й діти, та щонайменше 6 ізраїльтян.
Ізраїль продовжить обстріл об'єктів ХАМАСу
Як повідомляє The Times of Israel, Кабінет безпеки Ізраїлю відреагує на обстріли противників ударами по об'єктах ХАМАСу у Секторі Гази. Зокрема, під приціл може потрапити будівля казначейства.
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Таким чином говорити про деескалацію зарано. Ситуація залишатиметься дуже складною, пишуть медіа, ще протягом кількох днів.
Що відомо про загострення конфлікту на Близькому Сході?Нова ескалація протистояння між палестинцями та ізраїльтянами відбулась у квітні 2021 року. Причина – намагання виселити зі Східного Єрусалиму мусульманські родини. У сутичках між палестинцями та правоохоронцями Ізраїлю постраждали понад 200 осіб. 10 травня з Сектора Гази почали обстріл ізраїльської території. У містах Ізраїлю тривають заворушення.
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