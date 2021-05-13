Напряжение между населением Израиля не спадает. Во время столкновений вечером 12 мая толпа жестоко избил водителя-араба в Бат-Яме.

Детали жуткого нападения

Водитель пытался скрыться на автомобиле после того, как демонстранты поняли, что он араб. Однако ему это не удалось.

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На видео из социальных сетей видно, что автомобиль, пытаясь убежать, дважды врезается в соседние припаркованные машины. В то время за ним гонится разъяренная толпа. Во время второго столкновения с автомобилем, водителю уже некуда было бежать – позади были люди.

Толпа быстро прибежала к машине и вытащила оттуда араба. Его начали жестоко избивать руками и ногами. В каком состоянии пострадавший – неизвестно.

Смотрите видео нападения на водителя:

בת ים, הערב: זה לא ניסיון דריסה, זה פחד של הנהג מההמון הקיצוני. לינץ' בנהג ממוצא ערבי, למה? כי הוא ערבי. תוהו ובוהו. pic.twitter.com/o5Z0iLCd5n — אור רביד | Or Ravid (@OrRavid) May 12, 2021

Что известно об обострении между Израилем и Палестиной

Эскалация многолетнего конфликта вспыхнула после того, как израильские полицейские начали выселять палестинские семьи из их домов в Восточном Иерусалиме.

Возмущение населения привело к столкновениям между палестинцами и силовиками на Храмовой горе. Впоследствии все это переросло в жестокие противостояния между арабами и евреями. В городе Лод властям пришлось даже ввести чрезвычайную ситуацию.

Кроме того, боевики исламистской группировки ХАМАС выпустили ракеты на Израиль. Государство атаковало в ответ. С 10 мая из Сектора Газа выпустили более 1000 ракет.

В то же время Израиль уже разрушил третье крупнейшее здание в Палестине.

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