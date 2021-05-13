В Израиле жестоко избили арабского водителя, который не смог убежать от толпы: видео
Напряжение между населением Израиля не спадает. Во время столкновений вечером 12 мая толпа жестоко избил водителя-араба в Бат-Яме.
Источник:The Time of Israel
Детали жуткого нападения
Водитель пытался скрыться на автомобиле после того, как демонстранты поняли, что он араб. Однако ему это не удалось.
Важно В Израиле 6-летний мальчик и его семья тяжело ранены: ракета попала в дом
На видео из социальных сетей видно, что автомобиль, пытаясь убежать, дважды врезается в соседние припаркованные машины. В то время за ним гонится разъяренная толпа. Во время второго столкновения с автомобилем, водителю уже некуда было бежать – позади были люди.
Толпа быстро прибежала к машине и вытащила оттуда араба. Его начали жестоко избивать руками и ногами. В каком состоянии пострадавший – неизвестно.
Смотрите видео нападения на водителя:
Что известно об обострении между Израилем и Палестиной
- Эскалация многолетнего конфликта вспыхнула после того, как израильские полицейские начали выселять палестинские семьи из их домов в Восточном Иерусалиме.
- Возмущение населения привело к столкновениям между палестинцами и силовиками на Храмовой горе. Впоследствии все это переросло в жестокие противостояния между арабами и евреями. В городе Лод властям пришлось даже ввести чрезвычайную ситуацию.
- Кроме того, боевики исламистской группировки ХАМАС выпустили ракеты на Израиль. Государство атаковало в ответ. С 10 мая из Сектора Газа выпустили более 1000 ракет.
- В то же время Израиль уже разрушил третье крупнейшее здание в Палестине.
Рекомендуем Эскалация между Израилем и Палестиной: все, что известно о конфликте
Поделиться новостью